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Eingestellt

Bluetooth-Party-Lautsprecher

TANX100/10

3

| (3) Bewertungen

Rocken Sie die Party

Starten Sie die Party mit dem Bluetooth-Lautsprecher und dem Mikrofon, mit dem das Singen wie von selbst läuft. Sie erhalten 14 Stunden Wiedergabezeit, Karaoke-Funktionen und Lichteffekte. Der Sound ist laut und kraftvoll, und Sie können sogar eine Gitarre anschließen.

Alle Vorteile anzeigen

Rocken Sie die Party

  • Bluetooth®

Abmessungen: 268 x 385 x 285 mm

Karaoke-Funktionen: Echo, Wechsel der Stimme zwischen weiblich/männlich, Gesangausblendung

Karaoke-Funktionen: Echo, Wechsel der Stimme zwischen weiblich/männlich, Gesangausblendung

Line-In und Line-Out (3,5 mm)

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.0

von 5

3

Bewertungen

5
3
2

13/08/2022

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.

Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.

Vorteile

Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TANX100 Altifalante Bluetooth para festas verfasst

Datum der Verwendung 2021-07-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TANX100 Altifalante Bluetooth para festas verfasst

Datum der Verwendung 2021-07-13

01/08/2022

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Maravilha.

O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.

Vorteile

Mobilidade

Nachteile

som mono

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TANX100 Altifalante Bluetooth para festas verfasst

Datum der Verwendung 2021-06-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TANX100 Altifalante Bluetooth para festas verfasst

Datum der Verwendung 2021-06-30

08/10/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Mit Kabelverbindung zu leise

Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.

Vorteile

Bluetooth Verbindung ist gut

Nachteile

Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!

Diese Bewertung wurde für TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher verfasst

Datum der Verwendung 2022-09-08

Diese Bewertung wurde für TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher verfasst

Datum der Verwendung 2022-09-08

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