Immer da. Keine Ablenkungen

Bleiben Sie konzentriert dank der kabellosen Noise Cancelling In-Ear-Kopfhörer, die bis zu 14 Stunden Wiedergabezeit bieten. Dank des leichten Nackenbügels können Sie diese Kopfhörer ganz einfach in der Nähe aufbewahren. Mit den smarten, aktuellsten Funktionen sind Sie gut aufgestellt.