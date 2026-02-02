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Kompaktes, tragbares Radio
Analoge UKW-/AM-Feinabstimmung
Integrierter Lithium-Ionen-Akku
SOS-Taschenlampe
Dieses handliche tragbare Radio ist der perfekte Begleiter für lange Tage unterwegs. Es empfängt klare Funksignale, lädt andere Geräte auf und beleuchtet mit der leistungsstarken Taschenlampe Ihre Umgebung. In Notfällen können Sie sogar einen lauten SOS-Alarmton mit Blinklicht auslösen.
Dieses praktische Radio lässt Sie nicht im Stich. Laden Sie das Radio mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel für bis zu 32 Stunden Radio-Wiedergabezeit bei angemessener Lautstärke auf.
Nie wieder ohne Strom! Mit den Solarzellen auf der Oberseite des Radios oder durch Drehen der Handkurbel haben Sie stets eine Notfallstromversorgung. Das Radio kann auch mit 3 AAA-Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Über einen USB-A-Anschluss können Sie das Radio im Notfall zum Aufladen anderer Geräte verwenden.
4.3
von 5
14
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Vorteile
Multifunktional
Nachteile
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe verfasst
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Diese Bewertung wurde für TAR1609 Portable radio with torch verfasst
Date of Use 2026-06-08
Diese Bewertung wurde für TAR1609 Portable radio with torch verfasst
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Verifizierter Käufer
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Diese Bewertung wurde für TAR1609 Portable radio with torch verfasst
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