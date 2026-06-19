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TAS1509BK/00
Hören Sie alles überall richtig
Mit diesem großartigen Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihren Sound überall mitnehmen. Ein passiver Bassstrahler liefert kraftvolle Bässe, und mit der Schutzart IPX7 kann der Lautsprecher problemlos 30 Minuten lang eingetaucht werden. Nehmen Sie freihändige Anrufe an jedem Ort entgegen.
Passiver Bassstrahler. Kräftiger Bass
Koppeln Sie zwei Lautsprecher für Stereosound
5 W RMS Ausgangsleistung
Wasserfest gemäß IPX7
Dieser tolle kleine Lautsprecher liefert unglaublich satte und kraftvolle Bässe. Nehmen Sie Ihre Musik mit, und hören Sie sie im Garten, bei Spaziergängen oder am Strand klar. Perfekt zum Mitnehmen, für alles, was Sie Vorhaben.
Sie wollen noch satteren Sound? Dann verbinden Sie ganz einfach zwei identische Lautsprecher miteinander, um fantastischen Stereosound zu genießen. Hören Sie Ihre Musik so, wie sie klingen soll. Auch unterwegs können Sie jeden Beat und jedes Wort klar hören.
Dieser brillante kleine Lautsprecher ist für alles bereit. Egal, ob Sie im Regen sind, beim Training schwitzen oder sogar von einem Boot springen – Dank der Schutzart IPX7 kann der Lautsprecher problemlos bis zu 30 Minuten unter Wasser getaucht werden.
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