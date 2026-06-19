Mit einem gleichartigen Lautsprecher gekoppelt erhalten Sie Stereosound

Sie wollen noch satteren Sound? Dann verbinden Sie ganz einfach zwei identische Lautsprecher miteinander, um fantastischen Stereosound zu genießen. Hören Sie Ihre Musik so, wie sie klingen soll. Auch unterwegs können Sie jeden Beat und jedes Wort klar hören.