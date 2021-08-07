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Eingestellt

Kabellose Lautsprecher

TAS6305/00

3.5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Tag und Nacht feiern

Mit dem wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher mit 20 Stunden Wiedergabezeit können Sie noch länger feiern. Der starke Bass versetzt jeden in Bewegung. Dank des leistungsstarken Akkus des Lautsprechers können Sie Ihr Smartgerät über den USB-Anschluss aufladen.

Alle Vorteile anzeigen

Tag und Nacht feiern

  • Bluetooth®

  • 30 W Ausgangsleistung

  • 20 Stunden Wiedergabezeit

  • Integrierte Powerbank-Funktion

Wasserdicht und einsatzbereit

Wasserdicht und einsatzbereit

Dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist gemäß IPX7 zertifiziert und kann somit bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser getaucht werden. Tanzen Sie unter der Dusche, am Pool oder sogar darin! Die kabellose Reichweite beträgt 20 Meter.

20 Stunden Wiedergabezeit. Integrierte Powerbank-Funktion

20 Stunden Wiedergabezeit. Integrierte Powerbank-Funktion

Der Lithium-Ionen-Akku mit 4.400 mAH bietet 20 Stunden Wiedergabezeit und Sie können Ihr Smartgerät über den USB-Anschluss des Lautsprechers aufladen. Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert 6 Stunden.

Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.

Laute Musikwiedergabe. Koppeln für Stereo.

Doppelte passive Bassstrahler sorgen für kraftvolle Bässe und klaren Sound, auch bei hoher Lautstärke. Sie möchten eine noch größere Party feiern? Koppeln Sie das Gerät mit einem weiteren Lautsprecher für Stereosound. LED-Leuchten an beiden Enden des Lautsprechers blinken zur Musik.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
2
1

07/08/2021

France

France

surpris de la qualité du produit.bonne musicalité

La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.

Vorteile

musicalité . temps d'utilisation sans le recharger

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS6305 Enceinte sans fil verfasst

Datum der Verwendung 2020-07-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS6305 Enceinte sans fil verfasst

Datum der Verwendung 2020-07-07

10/09/2023

France

France

bluetooth ne se maintient pas

le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?

Vorteile

un bon son

Nachteile

bluetooth

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS6305 Enceinte sans fil verfasst

Datum der Verwendung 2022-08-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS6305 Enceinte sans fil verfasst

Datum der Verwendung 2022-08-10

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