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Eingestellt
Tag und Nacht feiern
Mit dem wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher mit 20 Stunden Wiedergabezeit können Sie noch länger feiern. Der starke Bass versetzt jeden in Bewegung. Dank des leistungsstarken Akkus des Lautsprechers können Sie Ihr Smartgerät über den USB-Anschluss aufladen.
Bluetooth®
30 W Ausgangsleistung
20 Stunden Wiedergabezeit
Integrierte Powerbank-Funktion
Dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist gemäß IPX7 zertifiziert und kann somit bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser getaucht werden. Tanzen Sie unter der Dusche, am Pool oder sogar darin! Die kabellose Reichweite beträgt 20 Meter.
Der Lithium-Ionen-Akku mit 4.400 mAH bietet 20 Stunden Wiedergabezeit und Sie können Ihr Smartgerät über den USB-Anschluss des Lautsprechers aufladen. Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert 6 Stunden.
Doppelte passive Bassstrahler sorgen für kraftvolle Bässe und klaren Sound, auch bei hoher Lautstärke. Sie möchten eine noch größere Party feiern? Koppeln Sie das Gerät mit einem weiteren Lautsprecher für Stereosound. LED-Leuchten an beiden Enden des Lautsprechers blinken zur Musik.
3.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
dédé 85
07/08/2021
France
surpris de la qualité du produit.bonne musicalité
La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.
Vorteile
musicalité . temps d'utilisation sans le recharger
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS6305 Enceinte sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2020-07-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS6305 Enceinte sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2020-07-07
anzare
10/09/2023
France
bluetooth ne se maintient pas
le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?
Vorteile
un bon son
Nachteile
bluetooth
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS6305 Enceinte sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2022-08-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS6305 Enceinte sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2022-08-10