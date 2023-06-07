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Eingestellt

kabelloser Lautsprecher

TAS7807B/00

3.5

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Drehen Sie Ihre Musik auf! Großartiger Sound für jedes Abenteuer.

Hören Sie Melodien, die Sie in Schwung bringen! Mit diesem wasserdichten Lautsprecher können Sie den kräftigen, klaren Sound überallhin mitnehmen. Trainieren Sie im Park oder machen Sie einen Campingausflug zur Party. Mit 24 Stunden Wiedergabezeit und einem Trageriemen können Sie den Lautsprecher überall mitnehmen.

Alle Vorteile anzeigen

Drehen Sie Ihre Musik auf! Großartiger Sound für jedes Abenteuer.

  • IP67 Staub-/Wasserschutz

  • Großartiger Klang

  • Integriertes Mikrofon für klare Anrufe

  • Bis zu 24 Stunden Musik

Großartiger Klang stylisch verpackt

Großartiger Klang stylisch verpackt

Im Park oder auf Campingplätzen – nehmen Sie Ihre Musik überallhin mit! Zwei 70-mm-Woofer und zwei Hochtöner sorgen für einen lauten, klaren Sound und sehen dabei fantastisch aus. Möchten Sie noch wilder rocken? Koppeln Sie zwei Lautsprecher, um die Party zu starten.

24 Stunden Wiedergabezeit. Für eine wildere Party

24 Stunden Wiedergabezeit. Für eine wildere Party

Die Musik aufdrehen? Dieser Lautsprecher feiert mindestens so lange wie Sie es tun. Mit einem vollständig aufgeladenen Lautsprecher können Sie bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit genießen und mit der Powerbank-Funktion können Sie angeschlossene Geräte aufladen, ohne die Musik zu unterbrechen.

IP67 Staub-/Wasserschutz. Bereit zum Rocken*

IP67 Staub-/Wasserschutz. Bereit zum Rocken*

Beim Wandern, am Strand oder Pool – durch die Schutzart IP67 kann dieser Lautsprecher überallhin mitgenommen werden. Die abnehmbare Trageriemen erleichtern den Transport, und mit einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 20 Metern verpassen Sie keinen einzigen Beat mehr, auch wenn sich Ihr Telefon weit vom Lautsprecher entfernt befindet.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

07/06/2023

Nederland

Nederland

Super vol geluid voor de maat speaker!

Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.

Vorteile

Goed geluid, batterij, mooi

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7807B Draadloze luidspreker verfasst

Datum der Verwendung 2022-05-07

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7807B Draadloze luidspreker verfasst

Datum der Verwendung 2022-05-07

10/06/2023

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Super Klang mit sattem Bass

[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte

Vorteile

Sound

Nachteile

Lauter Gingle beim ein und ausschalten

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7807B kabelloser Lautsprecher verfasst

Datum der Verwendung 2023-05-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7807B kabelloser Lautsprecher verfasst

Datum der Verwendung 2023-05-10

18/10/2024

België

België

Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker

Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?

Vorteile

prima geluid en makkelijk aan te sluiten

Nachteile

(nog) geen, maar nog maar net in huis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7807B Draadloze luidspreker verfasst

Datum der Verwendung 2024-09-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS7807B Draadloze luidspreker verfasst

Datum der Verwendung 2024-09-18

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Schutzart IP67 bedeutet, dass der Lautsprechertreiber staubdicht ist und bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von bis zu einem Meter eingetaucht werden kann.