2 x 2 Mikrofone für kristallklare Gespräche

Dieser Kopfhörer verfügt über zwei Mikrofone und einen Noise Cancelling-Algorithmus, der für eine hervorragende Gesprächsqualität sorgt. Zwei strahlbildende Mikrofone in jedem Bud reduzieren die Umgebungsgeräusche, sodass Sie sich gegenseitig deutlich hören können. Kommunizieren Sie immer klar und deutlich!