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Eingestellt

True Wireless Kopfhörer

TAT4507SL/00

Verpassen Sie keinen Ton.

Diese True Wireless Kopfhörer mit 10-mm-Treibern und Hybrid Active Noise Cancelling lassen Sie jeden Sound hören, auf den es ankommt. Mit Hockey-Stick-Design und einer Ladetasche im Taschenformat für 24 Stunden Wiedergabezeit, spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX4.

Alle Vorteile anzeigen

Verpassen Sie keinen Ton.

  • Hybrid Active Noise Cancelling

  • 2 x 2 Mikrofone für klare Gespräche

  • Ladetasche im Taschenformat

  • IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

Hybrid Active Noise Cancelling

Hybrid Active Noise Cancelling

Diese Kopfhörer verfügen über Hybrid Active Noise Cancelling, wodurch Geräusche herausgefiltert werden, die Sie nicht hören möchten. Über den Awareness-Modus können Sie Umgebungsgeräusche bei Bedarf wieder hören. Die perfekte Art, Ihre Lieblingsgeräuschen wahrzunehmen!

2 x 2 Mikrofone für kristallklare Gespräche

2 x 2 Mikrofone für kristallklare Gespräche

Dieser Kopfhörer verfügt über zwei Mikrofone und einen Noise Cancelling-Algorithmus, der für eine hervorragende Gesprächsqualität sorgt. Zwei strahlbildende Mikrofone in jedem Bud reduzieren die Umgebungsgeräusche, sodass Sie sich gegenseitig deutlich hören können. Kommunizieren Sie immer klar und deutlich!

Sichere, bequeme Passform im Ohr

Sichere, bequeme Passform im Ohr

Diese komfortablen Earbuds passen sicher in Ihre Gehörgänge und sorgen für einen perfekten Sitz, der Umgebungsgeräusche verringert. Hören Sie jeden Beat und jedes Wort! Genießen Sie echten Komfort mit einer weichen, austauschbaren Silikon-Ohrstöpsel in drei Größen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.