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5000 seriesIn-Ear True Wireless Kopfhörer

TAT5505BK/00

1.4
| (10) Bewertungen
Ihr Sound. Ihr Stil.
Musik oder Anrufe: Diese eleganten, kabellosen Kopfhörer wissen, was sie können müssen. Mit Active Noise Cancelling werden Hintergrundgeräusche ausgeblendet, und Sie können den Klang mithilfe der Philips Kopfhörer App personalisieren. Nehmen Sie einen Ohrstöpsel heraus, um die Musik anzuhalten.
Alle Vorteile anzeigen

Ihr Sound. Ihr Stil.

  • 8-mm-Treiber/geschlossen

  • Active Noise Cancelling

  • Schwarz

  • Bluetooth®

Stabile Verbindung. Integrierte Steuerung an den Ohrstöpseln

Stabile Verbindung. Integrierte Steuerung an den Ohrstöpseln

Ihre Kopfhörer können sofort nach dem Herausnehmen aus der Ladetasche gekoppelt werden. Sobald sie gekoppelt wurden, erinnern sie sich an das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt wurden. Die Touch-Steuerung an jedem Kopfhörer erleichtert die Steuerung von Musik, Anrufen und Lautstärke.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

1.4

von 5

10

Bewertungen

4
3
2

17/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for sensory issues

These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.

Vorteile

Compact and they actually stay in my ears

Nachteile

The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones verfasst

31/12/2023

Deutschland

Deutschland

Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar

Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.

Vorteile

Hardware super

Nachteile

Software nicht nutzbar

Diese Bewertung wurde für 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst

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07/06/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

nicht benutzbar

Nach einmaligem Austasch auch das Austauschgerät zurückgegeben. Ein Kopfhörer ließ sich nicht laden. Austauschgerät zeigte keine Bluetooth Kopplungsfunktion. Rest war nicht möglich.

Diese Bewertung wurde für 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst

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