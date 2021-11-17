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TAT5505BK/00
8-mm-Treiber/geschlossen
Active Noise Cancelling
Schwarz
Bluetooth®
Ihre Kopfhörer können sofort nach dem Herausnehmen aus der Ladetasche gekoppelt werden. Sobald sie gekoppelt wurden, erinnern sie sich an das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt wurden. Die Touch-Steuerung an jedem Kopfhörer erleichtert die Steuerung von Musik, Anrufen und Lautstärke.
1.4
von 5
10
Bewertungen
Scary Clare
17/11/2021
United Kingdom
Excellent for sensory issues
These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.
Vorteile
Compact and they actually stay in my ears
Nachteile
The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones verfasst
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sasjan
31/12/2023
Deutschland
Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar
Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.
Vorteile
Hardware super
Nachteile
Software nicht nutzbar
Diese Bewertung wurde für 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst
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Skalpell
07/06/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
nicht benutzbar
Nach einmaligem Austasch auch das Austauschgerät zurückgegeben. Ein Kopfhörer ließ sich nicht laden. Austauschgerät zeigte keine Bluetooth Kopplungsfunktion. Rest war nicht möglich.
Diese Bewertung wurde für 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst
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