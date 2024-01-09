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Noise Cancelling Pro
Zwei Mikrofone für klare Gespräche
Kabellose Ladetasche
IPX5 Wasserschutz
Dieser True Wireless Kopfhörer sieht nicht nur toll aus, er sorgt auch dafür, dass Sie sich besser konzentrieren können. Die erweiterte Geräuschunterdrückung filtert unerwünschte Geräusche heraus, während Sie im Awareness-Modus die Welt um sich herum hören können. Aktivieren Sie den Voice Enhanced-Modus in der Philips Headphones App, um mit den Menschen um Sie herum zu reden, ohne einen Earbud entfernen zu müssen.
Ob unterwegs, im Zug, im Park oder im Fitnessstudio – perfekt abgestimmte 10-mm-Treiber sorgen für kraftvolle Bässe und atemberaubenden Klang bei jedem Titel und jeder Wiedergabeliste. Wenn Sie einen Earbud herausnehmen, wird die Musik angehalten. Setzen Sie ihn wieder ein, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.
Durch zwei Mikrofone, deren Fokus auf dem Klang Ihrer Stimme liegt, werden Sie klar verstanden und können die Gesprächszeit verdoppeln, indem Sie einen Earbud verwenden, während der andere aufgeladen wird. Das Mikrofon wird automatisch dem Earbud zugewiesen, den Sie verwenden, und Sie können einfach wechseln, wenn der Akku fast leer ist.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Noël 75
09/01/2024
France
Top j’adore avec un son excellent
J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .
Vorteile
Son et batterie
Nachteile
Boîtier gros
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT5506BK Casque True Wireless verfasst
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Diese Bewertung wurde für TAT5506BK Casque True Wireless verfasst