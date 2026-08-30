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Neu
TAV5000/10
Der Stevie Pro
Lass die Musik für sich sprechen – mit dem Retro-Bluetooth®-Plattenspieler mit integrierten 2-Wege-Lautsprechern. Der Stevie Pro liefert einen grösseren, klareren und räumlicheren Stereoklang für die Schallplatten, die du auflegst, und die Songs, die du streamst.
Retro-Design, moderner Klang
Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten
Bluetooth® 6.0
2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher
Er sieht vielleicht aus wie der Plattenspieler deines Onkels, doch mit seinem satten, warmen Klang und modernen Funktionen ist dieser Plattenspieler absolut zeitgemäss. Das All-in-One-Design passt perfekt auf Schreibtische und Sideboards – dazu kommen der Komfort von Bluetooth® und unsere praktische Begleit-App für deine Schallplatten.
Der Stevie Pro weiss, wie man Stimmung macht. Integrierte 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher erfüllen den Raum mit brillanten Höhen, ausdrucksstarken Mitten und tiefen, kraftvollen Bässen. Die Dynamik ist präzise, die Klangbühne breit und die Ausgangsleistung stark genug, um einen kleinen Raum zu beschallen.
Von Trouvaillen aus der Plattenkiste bis hin zu deinen wertvollsten limitierten Editionen: Auf dem Plattenteller aus Aluminiumdruckguss kannst du Vinyl mit 33 1/3 oder 45 rpm abspielen. Ein Aluminium-Tonarm mit Gegengewicht und eine austauschbare Abtastnadel von Audio-Technica folgen den Rillen exakt, während die automatische Stoppfunktion verhindert, dass sich die Platten nach dem Ende weiterdrehen.
Bewertungen
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und -Logos sind Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.