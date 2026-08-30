Riemengetriebener Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten. Hochwertige Komponenten

Von Trouvaillen aus der Plattenkiste bis hin zu deinen wertvollsten limitierten Editionen: Auf dem Plattenteller aus Aluminiumdruckguss kannst du Vinyl mit 33 1/3 oder 45 rpm abspielen. Ein Aluminium-Tonarm mit Gegengewicht und eine austauschbare Abtastnadel von Audio-Technica folgen den Rillen exakt, während die automatische Stoppfunktion verhindert, dass sich die Platten nach dem Ende weiterdrehen.