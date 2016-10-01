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TT2000/43
BG3007/01
BG3017/01
BG3027/03
BG3027/03R1
BG3027/05
BG5021/15
BG5021/16
BG5021/16R1
BG7025/13
BG7025/15R1
Passend für die BodyGroom S3000er Serie
Passend für die BodyGroom S5000er Serie
Passend für die BodyGroom S7000er Serie
Passend für Click & Style (S500/700)
100 % wasserdicht für eine einfache Verwendung und Reinigung
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Scherfolie zum Schutz der Haut beim Rasieren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.
3.5
von 5
591
Bewertungen
Proper
01/10/2016
Suisse
Sehr gut
Ein gelungener Trimmer/Groomer. Alles in einem Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst
Karch46
16/04/2013
Suisse
Körperhaare bändigen vom Feinsten
sehr hohe Benutzerfreundlichkeit, da man das Produkt in der Dusche verwenden kann (wasserdicht). Gute und langlebige Li-Ion Akkus. Sehr gute Arretierung und Einstellbarkeit des Kurzhaarschneiders. Kombination mit Trockenrasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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balloo1975
16/04/2013
Suisse
Verifizierter Käufer
Körperhaare bändigen vom Feinsten
sehr hohe Benutzerfreundlichkeit, da man das Produkt in der Dusche verwenden kann (wasserdicht). Gute und langlebige Li-Ion Akkus. Sehr gute Arretierung und Einstellbarkeit des Kurzhaarschneiders. Kombination mit Trockenrasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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