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  • Ersatzscherfolie zum Trimmen und Rasieren
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Bodygroom replacement foilErsatzscherfolie

TT2000/43

3.5
| (591) Bewertungen
Ersatzscherfolie zum Trimmen und Rasieren
Ersatzscherfolie TT2000/51 für die Philips BodyGroom 3000er, 5000er und 7000er Serien
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Wechseln Sie die Scherfolie alle 12 Mon. für ein optimales Ergebnis

Ersatzscherfolie zum Trimmen und Rasieren

  • Passend für die BodyGroom S3000er Serie

  • Passend für die BodyGroom S5000er Serie

  • Passend für die BodyGroom S7000er Serie

  • Passend für Click & Style (S500/700)

100 % wasserdicht für eine Verwendung unter der Dusche und eine leichte Reinigung

100 % wasserdicht für eine Verwendung unter der Dusche und eine leichte Reinigung

100 % wasserdicht für eine einfache Verwendung und Reinigung

Mehr Sicherheit und weniger Hautirritationen für eine komfortable Ganzkörperrasur

Mehr Sicherheit und weniger Hautirritationen für eine komfortable Ganzkörperrasur

Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Scherfolie zum Schutz der Haut beim Rasieren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.5

von 5

591

Bewertungen

01/10/2016

Suisse

Suisse

Sehr gut

Ein gelungener Trimmer/Groomer. Alles in einem Gerät.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst

16/04/2013

Suisse

Suisse

Körperhaare bändigen vom Feinsten

sehr hohe Benutzerfreundlichkeit, da man das Produkt in der Dusche verwenden kann (wasserdicht). Gute und langlebige Li-Ion Akkus. Sehr gute Arretierung und Einstellbarkeit des Kurzhaarschneiders. Kombination mit Trockenrasierer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst

16/04/2013

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Körperhaare bändigen vom Feinsten

sehr hohe Benutzerfreundlichkeit, da man das Produkt in der Dusche verwenden kann (wasserdicht). Gute und langlebige Li-Ion Akkus. Sehr gute Arretierung und Einstellbarkeit des Kurzhaarschneiders. Kombination mit Trockenrasierer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 7000 TT2040/32 Wasserfester Bodygroomer verfasst

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