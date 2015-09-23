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StreamiumWireless Music Station

WAS700/22

3.6

| (5) Bewertungen

Erleben Sie Ihre gesamte Musiksammlung – kabellos in jedem Raum

Über die 40 GB Festplatte auf Ihrem Wireless Music Center können Sie auf Ihre gesamte CD-Sammlung zugreifen und den Sound in allen Räumen genießen. Sie können sich in jedem Raum eine andere Musik anhören. Ihre Lieblingsmusik kann Sie auf Schritt und Tritt begleiten.

Alle Vorteile anzeigen

Erleben Sie Ihre gesamte Musiksammlung – kabellos in jedem Raum

Kabelloses Streaming zwischen Music Center und Station(en)

Kabelloses Streaming zwischen Music Center und Station(en)

Durch das kabellose Streaming können Sie sich das zeitraubende Herunterladen und Speichern großer Dateien auf Ihrem Audiogerät ersparen. Ganz im Gegenteil, Sie können Ihre Lieblingstitel hören, während die Musik kontinuierlich an alle Music Stations gleichzeitig übertragen wird. Ihre Musik wird dank Music Follows Me zum ständigen Begleiter im Haus – ohne erneutes Navigieren bzw. das erneute Starten der Wiedergabe. Music Broadcast übermittelt Ihre Wunschmusik gleichzeitig vom Center an alle Stationen. Und dank My Room, My Music kann jedes Familienmitglied in jedem Raum mit einem Wireless Music Center bzw. einer Station seine Musik aus der Sammlung auswählen und wiedergeben.

Kabelloses Streaming vom PC mit UPnP (Universelles Plug & Play)

Universal Plug & Play ist eine Industrienorm, durch die Sie jedes beliebige Universal Plug & Play-kompatible Gerät zum Empfangen oder Übertragen von Musikdaten anschließen können. Ihr Wireless Music Center nutzt Universal Plug & Play für einen einfachen, standardisierten Anschluss an andere Universal Plug & Play-kompatible Geräte. Das Anschließen Ihres Wireless Music Center an andere Mediengeräte zum Empfangen und Übertragen von Inhalten wird so zum Kinderspiel.

Music Follows Me: Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum

Music Follows Me: Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum zuhause hören, ohne dass Sie einen bestimmten Titel für die Wiedergabe neu suchen müssen. Auf Tastendruck begleitet Sie Ihr Lieblingstitel auf Schritt und Tritt überall zuhause.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.6

von 5

5

Bewertungen

3
1

23/09/2015

España

España

uen producto bueno

excdelente prodeucto para streaming. problemas para registrarmas de un producto en internet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WAS700 Emisora de música inalámbrica verfasst

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Diese Bewertung wurde für Streamium WAS700 Emisora de música inalámbrica verfasst

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic product

The product itself is brilliant but the only problem i have is that i cannot connect it to my PC as i have lost the disc

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium WAS700 Wireless Music Station verfasst

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30/06/2013

Nederland

Nederland

is gewoon een goed

is prijs verhouding een top apparaat. Ik heb er zelf niets op aan te merken.is de moeite waard om te kopen.

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Diese Bewertung wurde für Streamium WAS700 Wireless Music Station verfasst

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