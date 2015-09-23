Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
WAS700/22
Erleben Sie Ihre gesamte Musiksammlung – kabellos in jedem Raum
Über die 40 GB Festplatte auf Ihrem Wireless Music Center können Sie auf Ihre gesamte CD-Sammlung zugreifen und den Sound in allen Räumen genießen. Sie können sich in jedem Raum eine andere Musik anhören. Ihre Lieblingsmusik kann Sie auf Schritt und Tritt begleiten.
Durch das kabellose Streaming können Sie sich das zeitraubende Herunterladen und Speichern großer Dateien auf Ihrem Audiogerät ersparen. Ganz im Gegenteil, Sie können Ihre Lieblingstitel hören, während die Musik kontinuierlich an alle Music Stations gleichzeitig übertragen wird. Ihre Musik wird dank Music Follows Me zum ständigen Begleiter im Haus – ohne erneutes Navigieren bzw. das erneute Starten der Wiedergabe. Music Broadcast übermittelt Ihre Wunschmusik gleichzeitig vom Center an alle Stationen. Und dank My Room, My Music kann jedes Familienmitglied in jedem Raum mit einem Wireless Music Center bzw. einer Station seine Musik aus der Sammlung auswählen und wiedergeben.
Universal Plug & Play ist eine Industrienorm, durch die Sie jedes beliebige Universal Plug & Play-kompatible Gerät zum Empfangen oder Übertragen von Musikdaten anschließen können. Ihr Wireless Music Center nutzt Universal Plug & Play für einen einfachen, standardisierten Anschluss an andere Universal Plug & Play-kompatible Geräte. Das Anschließen Ihres Wireless Music Center an andere Mediengeräte zum Empfangen und Übertragen von Inhalten wird so zum Kinderspiel.
Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum zuhause hören, ohne dass Sie einen bestimmten Titel für die Wiedergabe neu suchen müssen. Auf Tastendruck begleitet Sie Ihr Lieblingstitel auf Schritt und Tritt überall zuhause.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.6
von 5
5
Bewertungen
eugenia48
23/09/2015
España
uen producto bueno
excdelente prodeucto para streaming. problemas para registrarmas de un producto en internet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WAS700 Emisora de música inalámbrica verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WAS700 Emisora de música inalámbrica verfasst
jaggy
03/10/2011
United Kingdom
Fantastic product
The product itself is brilliant but the only problem i have is that i cannot connect it to my PC as i have lost the disc
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WAS700 Wireless Music Station verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WAS700 Wireless Music Station verfasst
erik35
30/06/2013
Nederland
is gewoon een goed
is prijs verhouding een top apparaat. Ik heb er zelf niets op aan te merken.is de moeite waard om te kopen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WAS700 Wireless Music Station verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium WAS700 Wireless Music Station verfasst
Das Windows-Logo ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.