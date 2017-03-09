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Eingestellt
High Resolution Audio
Über-Ohr
Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster
High Resolution Audio bietet beste Audioleistung und reproduziert Studioaufnahmen originalgetreuer als16 Bit/44,1 kHz-CD-Formate. Diese Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität macht High Resolution Audio zum besten Sound-Begleiter für Musikliebhaber. Fidelio Kopfhörer erfüllen die strengen Normen, die für das Hi-Res Audio-Gütesiegel erforderlich sind. Egal ob Sie Ihre Sammlung an hochauflösenden Audioinhalten oder eine traditionellere Musikquelle hören, dank der nahtlos erweiterten hohen Frequenzen der Fidelio Kopfhörerreihe können Sie Ihre Musik mehr genießen.
Jeder Lautsprecher wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um detaillierten und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 50 mm Treiber verwenden Hochleistungs-Neodym-Magnete und geben so die Dynamik Ihrer Musik wieder. Außerdem liefern sie ausgeglichene klare Bässe, glasklare Mitten und verbesserte hohe Frequenzen.
Das offene Akustik-Design verhindert, dass sich hinter dem Lautsprechertreiber Luftdruck bildet, sodass die Membran viel Platz für Bewegung hat. Dies steigert die Klangtransparenz erheblich und gleicht den erweiterten Hochtonbereich aus.
Auszeichnungen
4.9
von 5
34
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
RainMongerer
09/03/2017
Suisse
Bequemer Preis- Leistungskracher
Die superweichen, grossen Ohrpolster verteilen den Anliegedruck bestens. Ich kann den Kopfhörer stundenlang tragen und bin sonst recht empfindlich. Der Sound ist sehr gut. Ich hatte schon Kopfhörer für den dreifachen Preis im Betrieb - und deren Sound war bestimmt nicht dreifach so gut. Einzig das starre Textilkabel ist etwas nervig. Da kann man sich mit einem eigenen, weicheren und weniger "lauten" Kabel helfen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio X2 Kopfhörer verfasst
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Tojo88
31/01/2017
Deutschland
Der X1 war schon gut ! Der X2 kann's noch besser !
Mein Eindruck: Ich hatte mich schon damals für den X1 entschieden, weil er meinem Ideal in der Preisklasse am nächsten kam. Ich habe allerdings auch teurere Modelle anderer Hersteller ausprobiert und konnte feststellen, dass es nicht unbedingt der Preis ist, der einen (subjektiv empfunden!) guten Hörer ausmacht. Nun hab ich den X2 und mir ging gleich beim ersten Hören die Gänsehaut durch und durch...was für eine breite Bühne ! Wunderbar klar und dynamisch und dabei keinesfalls zu analytisch. Trotz offenem System empfinde ich den Bass als kräftig und ohne Nachdruck, wie es bei geschlossenen Systemen vorkommen kann. Für Bass-Fans könnte da wahrscheinlich ein wenig mehr sein; aber da gibts Alternativen, wenn wirklich nötig. Hier ein paar Musikbeispiele: - Yello/ Takla Makan und auch The Rhythm Divine - Indiana/ Solo Dancing - Sounds from the Ground/ Beautiful Feeling - Metallica/ ...And Justice for All - Dire Straits/ Private Investigations und auch Money for Nothing Mein Fazit: Der Hörer deckt ein weites Musik-Spektrum ab, klingt super, ist hochwertig verarbeitet, sitzt gut und ist nicht zu schwer. Wenn Ich das Teil aufsetze liegt alles gut auf, ohne zu drücken. Das Kabel ist abnehmbar, geflochten und schön lang, ohne dabei einen zu hohen Widerstand aufzubauen; die Lautstärke wird meiner Ansicht nach nicht all zu sehr runter gedrückt. Ich betreibe den Hörer an einem Meridian Explorer (siehe Google) Selbst am Iphone hört sich alles noch ganz gut an, nur da sollte man vielleicht andre Hörer nehmen. Das Preis/ Leistungsverhältnis ist meiner Meinung nach aktuell unschlagbar ! Nachwort: Der eine oder andere neigt beim Ausprobieren vielleicht auch manchmal dazu, allzu verbissenen und analytisch ranzugehen. Ein (1 ! ;-) Bierchen, die ganzen technischen Infos mal weglassen und dann das ganze einfach erstmal klanglich wirken lassen ! Nachsatz: 2017.01.28: Lass das Teil mal über Nacht erstmal mit ein wenig Musik laufen, das wird besser !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio X2 Kopfhörer verfasst
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Larf
28/09/2015
Deutschland
Fantastisch!!!
Ich kenne alles, dachte ich, der X2 ist für seine Klasse absolut einzigartig. Selbst anspruchsvollste Klänge wie Arles, der Stein werden mit feinsten Nuancen zum absoluten Hörerlebnis - tollst!!
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