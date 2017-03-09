Mein Eindruck: Ich hatte mich schon damals für den X1 entschieden, weil er meinem Ideal in der Preisklasse am nächsten kam. Ich habe allerdings auch teurere Modelle anderer Hersteller ausprobiert und konnte feststellen, dass es nicht unbedingt der Preis ist, der einen (subjektiv empfunden!) guten Hörer ausmacht. Nun hab ich den X2 und mir ging gleich beim ersten Hören die Gänsehaut durch und durch...was für eine breite Bühne ! Wunderbar klar und dynamisch und dabei keinesfalls zu analytisch. Trotz offenem System empfinde ich den Bass als kräftig und ohne Nachdruck, wie es bei geschlossenen Systemen vorkommen kann. Für Bass-Fans könnte da wahrscheinlich ein wenig mehr sein; aber da gibts Alternativen, wenn wirklich nötig. Hier ein paar Musikbeispiele: - Yello/ Takla Makan und auch The Rhythm Divine - Indiana/ Solo Dancing - Sounds from the Ground/ Beautiful Feeling - Metallica/ ...And Justice for All - Dire Straits/ Private Investigations und auch Money for Nothing Mein Fazit: Der Hörer deckt ein weites Musik-Spektrum ab, klingt super, ist hochwertig verarbeitet, sitzt gut und ist nicht zu schwer. Wenn Ich das Teil aufsetze liegt alles gut auf, ohne zu drücken. Das Kabel ist abnehmbar, geflochten und schön lang, ohne dabei einen zu hohen Widerstand aufzubauen; die Lautstärke wird meiner Ansicht nach nicht all zu sehr runter gedrückt. Ich betreibe den Hörer an einem Meridian Explorer (siehe Google) Selbst am Iphone hört sich alles noch ganz gut an, nur da sollte man vielleicht andre Hörer nehmen. Das Preis/ Leistungsverhältnis ist meiner Meinung nach aktuell unschlagbar ! Nachwort: Der eine oder andere neigt beim Ausprobieren vielleicht auch manchmal dazu, allzu verbissenen und analytisch ranzugehen. Ein (1 ! ;-) Bierchen, die ganzen technischen Infos mal weglassen und dann das ganze einfach erstmal klanglich wirken lassen ! Nachsatz: 2017.01.28: Lass das Teil mal über Nacht erstmal mit ein wenig Musik laufen, das wird besser !