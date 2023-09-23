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Eingestellt
Breiter, natürlicher Raumklang
Federleichter Tragekomfort
Hochwertige Leder-/Metallverarbeitung
Abnehmbares 3-m-Kabel
Die Philips Fidelio X3 Kopfhörer verfügen über doppelschichtige Ohrmuscheln, die Resonanz und Vibrationen reduzieren. Die Neodym-Treiber sind auf eine Neigung von 15 Grad ausgelegt und passen sich der natürlichen Geometrie Ihres Ohrs an, um eine optimale Genauigkeit bei hohen Frequenzen zu gewährleisten. Das Ergebnis: Makellose Leistung mit hervorragender Detailgenauigkeit.
Diese Over-Ear-Kopfhörer sind nicht nur für einen spektakulären Sound konzipiert, sondern fühlen sich auch unglaublich an. Der leichte, weiche innere Bügel passt sich perfekt an. Der äußere Bügel sorgt für ein beruhigendes Gewicht, während die federleichten Ohrpolster aus viskoelastischem Schaumstoff eine perfekte Abdichtung bieten. Ideal für langes Hörvergnügen.
Die offene Ohrmuschel ist mit akustisch transparenter Lautsprecherbespannung von Kvadrat überzogen. Die Luft kann frei durch das Gewebe strömen, wodurch Luftdruckablagerungen hinter der Membran vermieden werden und ein beeindruckender, raumfüllender Klang erzeugt wird.
Auszeichnungen
4.8
von 5
30
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Guv´nor
23/09/2023
Deutschland
Erfüllt hohe Ansprüche
Als klassischer Musiker habe ich hier recht hohe Ansprüche. Der Fidelio X3 erfüllt diese. Für HiFi zuhause hatte ich mehrere hochpreisige high end Kopfhörer bestellt. Philips hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm und war nur so als Tipp eines Kollegen von mir mitbestellt worden. Ich habe mich für den Philips entschieden. Dass dieser am Ende sogar der preiswerteste ist, wundert mich noch heute.
Vorteile
High Resolution, Soundpotenz, abnehmbare Kabel, Tragekomfort, Design, Verarbeitung
Nachteile
im Liegen Körperkontakt mit den sensiblen Kabeleingängen an den Muscheln. Hier wünscht man sich entweder entsprechende Protektoren, oder abgewinkelte Stecker. Für mobilen Einsatz würde ich derlei Kopfhörer ohnehin nicht nutzen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio X3 Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer verfasst
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Lamatita
28/05/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Super Klangerlebnis!
Tolle Kopfhörer, die einen super Raumklang erzeugen. Sie sind angenehm zu tragen, liegen gut am Kopf und drücken nicht auf die Ohren. Durch die leichte Stoffstruktur außen wirken sie luftig. Man hört noch die Außengeräusche, wenn der Ton aus ist.
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Luci201981
02/04/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Mein neuer ständiger Begleiter
Nachdem Kopfhörer ja immer kleiner wurden und für mich gefühlt der Klang immer weniger im Fokus stand, bin ich begeistert, das Philips andere Wege geht. Der Fidelio X3 hat durch die Ohrpolster einen angenehmen und festen Sitz, was für eine gute Klangqualität immens wichtig ist. Der Klang ist sehr ausgewogen und hört sich natürlich an. Ich bin wirklich positiv überrascht, was dieser Kopfhörer aus der Musik rausholen kann. Durch die Möglichkeit, dass 3 Meter lange Kabel abzunehmen, ist ein Verstauen nach dem Gebrauch viel einfach und platzsparender. Ein kürzeres Kabel kann leider nicht direkt bei Philips bestellt werden, aber vielleicht kommt die Möglichkeit ja noch. Im Gesamten ein wirklich gut verarbeitetes Produkt, welches die Freude an der Musik unterstützt.
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