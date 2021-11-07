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850 W
PowerCyclone 4
Super Clean Air-Filter
Polsterdüse
Der hocheffiziente 850-W-Motor liefert eine hohe Saugleistung für hervorragende Reinigungsergebnisse.
Die Multifunktionsdüse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel* aufgenommen werden.
Die PowerCyclone 4 Technologie beschleunigt den Luftstrom in der Zylinderkammer, um Staub von der Luft zu trennen und so über lange Zeit eine höhere Saugleistung zu gewährleisten.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
louela
07/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Εξαιρετική ηλεκτρική σκούπα
Βασικα ειναι εξαιρετικο προοιον και για την προσιτη του τιμη και για την ανθεκτικοτητα στον χρονο, οπως επισης και για την λειτουργικοτητα της.
Vorteile
εκατο τοις εκατο
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
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Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst
99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).
Die Filterleistung wird gemäß EN 60312-1:2017 geprüft und entspricht EPA12.