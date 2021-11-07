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  • Hohe Saugleistung mit leistungsstarkem Motor
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2000 SeriesBeutelloser Staubsauger

XB2142/09

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Hohe Saugleistung mit leistungsstarkem Motor
Der beutellose Philips Staubsauger 2000 Series reinigt kraftvoll und ist leicht zu warten. Dank PowerCyclone 4 Technologie und Multifunktionsdüse für alle Arten von Böden erzielst du stets hervorragende Reinigungsergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen

Robustes und zuverlässiges Design

Hohe Saugleistung mit leistungsstarkem Motor

  • 850 W

  • PowerCyclone 4

  • Super Clean Air-Filter

  • Polsterdüse

850-W-Motor für hohe Saugleistung

850-W-Motor für hohe Saugleistung

Der hocheffiziente 850-W-Motor liefert eine hohe Saugleistung für hervorragende Reinigungsergebnisse.

99,9 % Staubaufnahme* für gründliche Reinigungsergebnisse

99,9 % Staubaufnahme* für gründliche Reinigungsergebnisse

Die Multifunktionsdüse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel* aufgenommen werden.

PowerCyclone 4 bietet lang anhaltende, starke Leistung

PowerCyclone 4 bietet lang anhaltende, starke Leistung

Die PowerCyclone 4 Technologie beschleunigt den Luftstrom in der Zylinderkammer, um Staub von der Luft zu trennen und so über lange Zeit eine höhere Saugleistung zu gewährleisten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική ηλεκτρική σκούπα

Βασικα ειναι εξαιρετικο προοιον και για την προσιτη του τιμη και για την ανθεκτικοτητα στον χρονο, οπως επισης και για την λειτουργικοτητα της.

Vorteile

εκατο τοις εκατο

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).

  2. Die Filterleistung wird gemäß EN 60312-1:2017 geprüft und entspricht EPA12.