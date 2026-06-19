Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
XC2011/01
Starke Saugkraft dank PowerCyclone 8 Technologie
LED-Hartbodendüse: Damit entgeht Dir kein Staubkorn mehr
Bis zu 40 Min. im Eco-Modus & 10 Min. im Turbo-Betrieb*
2 Modi und prkatische Wandhalterung
PowerCyclone 7 und PowerBlade Digitalmotor arbeiten Hand in Hand, um energieeffizient einen starken Luftstrom von bis zu 660 L/min(3)) zu erzeugen. Das Ergebnis? Du kannst Staub und Schmutz gründlich aufsaugen und profitierst von längerer Akku-Laufzeit - besonders auf Hartböden wie Fließen, Parkett & Co. Mit diesem kabellosen Staubsauger erlebst du Reinigungsleistung auf einem neuen Level.
Mache jeden Zug zählbar mit unserer LED-Düse, die bis zu 99% (7) des Staubs und Schmutzes auf höchster Stufe einfängt. Sie beleuchtet winzige Staubpartikel, indem sie Licht im perfekten Winkel ausstrahlt, sodass du genau weißt, wo du reinigen musst. Die Düse ist so konzipiert, dass sie extrem nah an Wänden und Kanten entlanggleitet und hartnäckige Schmutzpartikel aufnimmt. So bleibt kein Staubkorn zurück.
Mit einer Ladung reinigt der Philips 2000 Series im Eco-Modus mehr als 180 m² und im Turbo-Modus über 45 m². Du kannst dich auf langanhaltende, kabellose Saugkraft verlassen - für gründliche Reinigung in deinem ganzen Zuhause, ohne Unterbrechungen.
Bewertungen
(1) Normal-Modus, Mit Handstsaubsauger
(2) Normal-Modus, Mit Handstsaubsauger / Turbo-Modus, Mit Handstsaubsauger
(3) Turbo-Modus
(4) Normal-Modus, Mit Handstsaubsauger / Turbo-Modus, Mit Handstsaubsauger
(5) Auf Hartböden mit Bodendüse
(6) >0,5 μm Partikelgröße
(7) In Turbo-Modus,auf Hartböden