Entdecke selbst schlecht sichtbaren Staub mit der innovativen LED-Technologie der Saugdüse

Mache jeden Zug zählbar mit unserer LED-Düse, die bis zu 99% (7) des Staubs und Schmutzes auf höchster Stufe einfängt. Sie beleuchtet winzige Staubpartikel, indem sie Licht im perfekten Winkel ausstrahlt, sodass du genau weißt, wo du reinigen musst. Die Düse ist so konzipiert, dass sie extrem nah an Wänden und Kanten entlanggleitet und hartnäckige Schmutzpartikel aufnimmt. So bleibt kein Staubkorn zurück.