ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
  • Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann

2000 SeriesKabelloser Staubsauger

XC2011/01

Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann
Genieße müheloses Reinigen mit dem wendigen Philips 2000 Series Akku-Staubsauger. Dank PowerCyclone* Technologie bietet er starke Saugkraft auf Hartböden und beleuchtet versteckten Schmutz mit der LED-Düse.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 40 Min. Reinigung mit einer Akkuladung (1)

Erlebe, wie mühelos Sauberkeit sein kann

  • Starke Saugkraft dank PowerCyclone 8 Technologie

  • LED-Hartbodendüse: Damit entgeht Dir kein Staubkorn mehr

  • Bis zu 40 Min. im Eco-Modus & 10 Min. im Turbo-Betrieb*

  • 2 Modi und prkatische Wandhalterung

PowerCyclone 7: Starke Saugleistung bei minimaler Akkunutzung

PowerCyclone 7: Starke Saugleistung bei minimaler Akkunutzung

PowerCyclone 7 und PowerBlade Digitalmotor arbeiten Hand in Hand, um energieeffizient einen starken Luftstrom von bis zu 660 L/min(3)) zu erzeugen. Das Ergebnis? Du kannst Staub und Schmutz gründlich aufsaugen und profitierst von längerer Akku-Laufzeit - besonders auf Hartböden wie Fließen, Parkett & Co. Mit diesem kabellosen Staubsauger erlebst du Reinigungsleistung auf einem neuen Level.

Entdecke selbst schlecht sichtbaren Staub mit der innovativen LED-Technologie der Saugdüse

Entdecke selbst schlecht sichtbaren Staub mit der innovativen LED-Technologie der Saugdüse

Mache jeden Zug zählbar mit unserer LED-Düse, die bis zu 99% (7) des Staubs und Schmutzes auf höchster Stufe einfängt. Sie beleuchtet winzige Staubpartikel, indem sie Licht im perfekten Winkel ausstrahlt, sodass du genau weißt, wo du reinigen musst. Die Düse ist so konzipiert, dass sie extrem nah an Wänden und Kanten entlanggleitet und hartnäckige Schmutzpartikel aufnimmt. So bleibt kein Staubkorn zurück.

Austauschbarer Akku: Bis zu 40 Min im Eco-Modus, 10 Min auf Turbo

Austauschbarer Akku: Bis zu 40 Min im Eco-Modus, 10 Min auf Turbo

Mit einer Ladung reinigt der Philips 2000 Series im Eco-Modus mehr als 180 m² und im Turbo-Modus über 45 m². Du kannst dich auf langanhaltende, kabellose Saugkraft verlassen - für gründliche Reinigung in deinem ganzen Zuhause, ohne Unterbrechungen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. (1) Normal-Modus, Mit Handstsaubsauger

  2. (2) Normal-Modus, Mit Handstsaubsauger / Turbo-Modus, Mit Handstsaubsauger

  3. (3) Turbo-Modus

  4. (4) Normal-Modus, Mit Handstsaubsauger / Turbo-Modus, Mit Handstsaubsauger

  5. (5) Auf Hartböden mit Bodendüse

  6. (6) >0,5 μm Partikelgröße

  7. (7) In Turbo-Modus,auf Hartböden