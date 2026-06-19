Einfache Reinigung dank Handsauger und Zubehör

In Schränken, in Ecken oder in der Höhe – kein Problem mit dem Philips 3000. Er lässt sich im Nu in einen Handstaubsauger umwandeln und ist dadurch leicht zu transportieren. Mit der langen Fugendüse werden enge Stellen erreicht. Das 2-in-1-Kombiwerkzeug lässt sich einfach zwischen einer weichen Bürste zum Abstauben empfindlicher Oberflächen und einer breiten Fugendüse zum Reinigen schwieriger Ecken wechseln.