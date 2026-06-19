Düse mit automatischer Ausrichtung für maximale Leistung

Die doppelseitige Düse ist beweglich und verfügt über zwei Saugkanäle. Die Düse richtet die Saugleistung anhand der Bewegung automatisch auf die Seite aus, mit der gerade gesaugt werden soll. Der unbenutzte Kanal wird verschlossen, damit keine Saugkraft ungenutzt verloren geht. Beide Saugkanäle verfügen über ein Zickzack-Design, das zusammen mit dem einzigartigen und patentierten Wassersystem für eine maximale Reinigungsleistung sorgt.