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  • Reinigt mehr als nur Staub
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8000 Series Aqua PlusKabelloser Staubsauger

XC8349/01

Reinigt mehr als nur Staub
Der kabellose Philips Staubsauger der 8000 Series Aqua Plus verfügt über die einzigartige Aqua-Düse, mit der du verschiedene Verunreinigungen von Staub bis hin zu klebrigem Schmutz in einem Durchgang bei doppelter Saugleistung reinigen kannst. Mit zusätzlicher Saugdüse und Handstaubsaugerfunktion für maximale Vielseitigkeit.
Alle Vorteile anzeigen

Gleichzeitiges Saugen und Wischen bei doppelter Saugleistung

Reinigt mehr als nur Staub

  • PowerCyclone 10 Technologie

  • 25,2 V, bis zu 80 Minuten Betriebsdauer***

  • 3-in-1: Hand-/Staubsauger und Wischer

  • Beseitigt bis zu 99,7 % Schmutz****

Die Aqua-Düse saugt und wischt in einem Schritt

Die Aqua-Düse saugt und wischt in einem Schritt

Die speziell entwickelte Aqua-Düse saugt und wischt, um Staub, Schmutz und klebrige Flecken mit jeder Bewegung zu entfernen.

Düse mit automatischer Ausrichtung für maximale Leistung

Düse mit automatischer Ausrichtung für maximale Leistung

Die doppelseitige Düse ist beweglich und verfügt über zwei Saugkanäle. Die Düse richtet die Saugleistung anhand der Bewegung automatisch auf die Seite aus, mit der gerade gesaugt werden soll. Der unbenutzte Kanal wird verschlossen, damit keine Saugkraft ungenutzt verloren geht. Beide Saugkanäle verfügen über ein Zickzack-Design, das zusammen mit dem einzigartigen und patentierten Wassersystem für eine maximale Reinigungsleistung sorgt.

Verwendung von Reinigungsmittel, um 99 % der Bakterien* zu entfernen

Verwendung von Reinigungsmittel, um 99 % der Bakterien* zu entfernen

Verwende einfach deinen bevorzugten Bodenreiniger oder ein geeignetes Reinigungsmittel, um bis zu 99 % der Bakterien* von den Hartböden in deinem Zuhause zu entfernen.

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einer externen Agentur mit Wasser und Reinigungsmittel getestet.

  2. Im Vergleich zu den 10 meistverkauften kabellosen Akku-Staubsaugern > 300 Euro in Deutschland, Juni, MAT 2019.

  3. Betriebsdauer und Reinigungsfläche basieren auf einem internen Messverfahren von Philips.

  4. Getestet mit dem von Philips entwickelten Reinigungstest für groben Schmutz basierend auf IEC 60312-1. Januar 2018. Eine Saugbewegung umfasst eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung.