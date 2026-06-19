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XC8349/01
PowerCyclone 10 Technologie
25,2 V, bis zu 80 Minuten Betriebsdauer***
3-in-1: Hand-/Staubsauger und Wischer
Beseitigt bis zu 99,7 % Schmutz****
Die speziell entwickelte Aqua-Düse saugt und wischt, um Staub, Schmutz und klebrige Flecken mit jeder Bewegung zu entfernen.
Die doppelseitige Düse ist beweglich und verfügt über zwei Saugkanäle. Die Düse richtet die Saugleistung anhand der Bewegung automatisch auf die Seite aus, mit der gerade gesaugt werden soll. Der unbenutzte Kanal wird verschlossen, damit keine Saugkraft ungenutzt verloren geht. Beide Saugkanäle verfügen über ein Zickzack-Design, das zusammen mit dem einzigartigen und patentierten Wassersystem für eine maximale Reinigungsleistung sorgt.
Verwende einfach deinen bevorzugten Bodenreiniger oder ein geeignetes Reinigungsmittel, um bis zu 99 % der Bakterien* von den Hartböden in deinem Zuhause zu entfernen.
Bewertungen
Von einer externen Agentur mit Wasser und Reinigungsmittel getestet.
Im Vergleich zu den 10 meistverkauften kabellosen Akku-Staubsaugern > 300 Euro in Deutschland, Juni, MAT 2019.
Betriebsdauer und Reinigungsfläche basieren auf einem internen Messverfahren von Philips.
Getestet mit dem von Philips entwickelten Reinigungstest für groben Schmutz basierend auf IEC 60312-1. Januar 2018. Eine Saugbewegung umfasst eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung.