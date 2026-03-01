Dieses Produkt ist für eine Umsatzsteuerermäßigung qualifiziert.
Bodenstaubsauger mit Beutel 2000 Series Staubsauger
Kompakt und leistungsstark.
Leistungsstark, kompakt und effizient – der Philips Bodenstaubsauger mit Beutel der 2000 Serie sorgt für gründliche Reinigung auf allen Bodenarten, mit einstellbarer Saugleistung, einfacher Aufbewahrung und einem HEPA-Filter, der >99,9% des Feinstaubs auffängt
800-W-Motor garantiert starke Leistung
Genieße dank des 800W-Motors eine starke Saugleistung. Er entfernt effektiv Staub von Hartböden und Teppichen und hinterlässt dein Zuhause frisch und sauber.
Multifunktionsdüse für hervorragende Reinigung auf verschiedenen Böden
Einfach mit dem Fußpedal für Hartböden oder Teppiche einstellbar. Das niedrige Design sorgt für engen Kontakt mit der Oberfläche und macht die Reinigung schneller und effektiver.
Kompaktes Design für einfache Aufbewahrung
Spare wertvollen Stauraum mit dem kompakten und leichten Design. Du kannst ihn einfach in Schränken verstauen, und er ist leicht genug, um ihn mühelos auf ein Regal zu heben.
Einstellbare Saugleistung für alle Reinigungsarbeiten
Wähle die richtige Intensität der Saugleistung für alle Reinigungsarbeiten und jede Oberfläche in deinem Zuhause aus.
Große Reichweite von 9 Metern ohne Steckdosenwechsel
Reinige große Flächen und mehrere Räume am Stück dank 9 -Meter-Reichweite vom Stecker bis zur Düse, ohne zwischendurch die Steckdose wechseln zu müssen.
Einfache, langlebige Beutel passen in die große 3-L-Staubkammer
Die große 3-Liter-Staubkammer und langlebige Universalbeutel ermöglichen optimale Saugleistung bis zur vollständigen Füllung sowie eine versiegelte, saubere Entsorgung.
Integriertes Zubehör: Praktisch verstaut, immer griffbereit
Die Fugendüse ist in den Staubsauger integriert und dadurch beim Reinigen immer griffbereit, wenn du sie benötigst.
In den Niederlanden entwickelt und designed
Mit Präzision und Sorgfalt in den Niederlanden gefertigt, spiegelt es das Erbe von Philips in Sachen Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit wider. Registriere dich online bei uns für eine kostenlose 2-Jahres-Garantie!
Polsterdüse zum Reinigen von Sofas, Kissen und Entfernen von Tierhaaren
Die 110-mm-Polsterdüse ist für die optimale Reinigung von Polstermöbeln wie Kissen, Sofas und Sesseln konzipiert und entfernt sogar Tierhaare.