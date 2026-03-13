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Philips OneUp Elektrischer Mopp 5000 Series

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Philips OneUp Elektrischer Mopp5000 Series

XV5113/01

Philips OneUp Elektrischer Mopp 5000 Series

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Handbücher und Dokumentation

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF Datei, 492.4 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV5113/all versions

  • PDF Datei, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

    • Philips OneUp Ersatzpad

    Philips OneUp Ersatzpad
    Einzelpack

    XV1882/10
    • Boden trifft auf sanfte Mikrofaser: Reinigung harter Böden, einschließlich empfindlicher und nicht absorbierender Böden.
    • Saugt Schmutzwasser auf und wischt mit sauberem Wasser
    • 2x schnellere Bodentrocknung als bei Wischmopp
    • Einfach entfernbar, ohne den Schmutz zu berühren
    • Wiederverwendbar bis zu 6 Monate
    • Philips OneUp - Ersatzpad

    Philips OneUp - Ersatzpad
    Doppelpack

    XV1882/20
    • Boden trifft auf sanfte Mikrofaser: Reinige Hartböden, einschließlich empfindlicher und nicht saugfähiger Böden.
    • 50% schnellere Trocknung im Vergleich zum manuellen Wischen: Wische und trockne gleichzeitig für makellose Böden.**
    • Leicht abnehmbar: Entwickelt für müheloses elektrisches Wischen und ein sauberes Reinigungserlebnis.
    • OneUp Technologie: Patentierte Technologie pumpt sauberes Wasser, während lautlos Schmutzwasser aufgesogen wird.
    • Bis zu 6 Monate wiederverwendbar: Philips OneUp Ersatzpads sind maschinen- und handwaschbar.
    • Philips OneUp Ultra-konzentrierter Bodenreiniger

    Philips OneUp Ultra-konzentrierter Bodenreiniger
    2er-Pack Nachfüllung

    XV1892/02
    • Ultra-konzentriert für bis zu 40 Reinigungen
    • Geeignet für alle Bodentypen
    • Einfache und optimale Dosierung für effiziente Reinigung
    • Philips OneUp elektrischer Mopp hält länger
    • Formel sanft zum Boden und zur Umwelt

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