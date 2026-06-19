Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
ZA10BX30/00
Hochwertige Zink-Luft-Technologie für Hörhilfen
Für langandauernde Leistungen Ihrer Hörhilfen
1,4 V
Zink-Luft
Bei der Herstellung kommt hervorragende Technologie zum Einsatz, um eine zuverlässige und langfristige Leistung zu gewährleisten.
Zink-Luft-Technologie für optimale Stromversorgung Ihrer Hörhilfe.
Um das Erkennen der gängigsten Batteriegrössen zu erleichtern, verwenden wir eine den Industriestandards entsprechende Farbcodierung für Batteriegrössen.
Bewertungen