Zerlegen, reinigen und desinfizieren Sie alle Pumpenteile, die mit der Brust und Muttermilch in Kontakt kommen, bevor Sie die Milchpumpe zum ersten Mal und nach jedem Gebrauch verwenden.

Gehen Sie beim Entfernen und Reinigen des Ventils vorsichtig vor. Wenn diese Teile beschädigt werden, funktioniert Ihre Milchpumpe nicht mehr ordnungsgemäß. Um das Ventil zu reinigen, reiben Sie es vorsichtig mit etwas Spülmittel in warmem Wasser zwischen den Fingern. Führen Sie keine Gegenstände in das Ventil ein, da dies Schäden verursachen kann.

Sie können auch überprüfen, ob die Pumpe richtig zusammengesetzt ist. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher miteinander verbunden und dicht sind. Lose oder falsch angebrachte Teile senken die Saugleistung. Indem Sie die Pumpe direkt nach der Desinfektion zusammensetzen, wenn sie noch feucht ist, können Sie die Saugleistung verbessern.

Wenn Sie mehrere verschiedene Philips Avent Milchpumpenprodukte besitzen, stellen Sie sicher, dass Sie die Teile nicht mischen. Verwenden Sie außerdem keine Teile anderer Marken.

Weitere Informationen zur richtigen Zusammensetzung der Pumpe finden Sie auf der Seite philips.com/support für Ihr Produkt, indem Sie nach "Richtiges Zusammensetzen" suchen, oder in der Online-Bedienungsanleitung.