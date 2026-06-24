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Die Bürste meines kabellosen Philips PowerPro Staubsaugers dreht sich nicht

Wenn sich die Bürste Ihres kabellosen Philips PowerPro Staubsaugers nicht dreht, ist sie möglicherweise verschmutzt. Finden Sie heraus, wie Sie die Bürste selbst reinigen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: FC6171/01 , FC6169/01 , FC6409/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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