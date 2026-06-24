Philips Support Die Bürste meines kabellosen Philips PowerPro Staubsaugers dreht sich nicht

Wenn sich die Bürste Ihres kabellosen Philips PowerPro Staubsaugers nicht dreht, ist sie möglicherweise verschmutzt. Finden Sie heraus, wie Sie die Bürste selbst reinigen.

Reinigen Sie die Bürste, und befreien Sie sie von Haaren und Fusseln. Sie können die Bürste Ihres kabellosen Philips PowerPro Staubsaugers folgendermaßen reinigen: Öffnen Sie die Abdeckung der Düse, und ziehen Sie die Bürste ab. Entfernen Sie Haare und Fusseln von der Düse. Wenn sich Haare in der Bürste verfangen haben, können Sie sie mithilfe einer Schere entfernen. Setzen Sie die Bürste wieder in die Düse ein, und schließen Sie die Abdeckung. Wenn Sie das Problem mit den aufgeführten Lösungen nicht beheben können, wenden Sie sich an uns.