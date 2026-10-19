Der Philips AquaTrio Staubsauger gibt kein Wasser aus

Wenn kein Wasser aus Ihrem Philips AquaTrio Staubsauger austritt, kann dies mehrere Ursachen haben:



Der Frischwasserbehälter ist leer oder der Schmutzwasserbehälter ist voll

Wenn der Frischwasserbehälter Ihres Philips AquaTrio Staubsaugers leer oder der Schmutzwasserbehälter voll ist, tritt möglicherweise kein Wasser aus dem Gerät aus. Füllen Sie in diesem Fall den Frischwasserbehälter mit Wasser, und stellen Sie sicher, dass der Schmutzwasserbehälter leer ist.



Der Deckel der Wischdüse ist nicht ordnungsgemäß geschlossen

. Wenn der Deckel geöffnet ist, kann kein Wasser aus dem Gerät herauskommen. Stellen Sie sicher, dass der Deckel der Wischdüse ordnungsgemäß geschlossen ist (siehe Abbildung).



Das aktive Schutzsystem wurde aktiviert

Das aktive Schutzsystem Ihres Philips AquaTrio Staubsaugers erkennt, wenn ein anderes Material außer Schmutz oder Flüssigkeit vom Boden aufgenommen wird. Wenn das aktive Schutzsystem aktiviert ist, drehen sich die Bürsten nicht, und es wird kein Wasser auf den Boden aufgetragen.



Zurücksetzen des aktiven Schutzsystems (siehe Video):

1. Schalten Sie Ihren Philips AquaTrio Staubsauger aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose

. 2. Öffnen Sie den Deckel der Wischdüse, entfernen Sie die Abdeckung der Wischbürste, und nehmen Sie das den Fremdkörper heraus

3. Wenn das aktive Schutzsystem aktiviert wurde, weil die Wischbürsten zu nass sind, entfernen Sie die Wischbürsten, und wringen Sie sie über dem Spülbecken aus

4. Bringen Sie die trockenen Wischbürsten in Ihren Philips AquaTrio Staubsauger an

5. Bringen Sie die Abdeckung der Wischbürste wieder an, und schließen Sie die Abdeckung der Wischdüse. Drücken Sie auf den Deckel der Wischdüse, um ihn hörbar zu verriegeln



Der Schlauch in Ihrem Philips AquaTrio Staubsauger ist noch nicht mit Wasser gefüllt

. Dies kann passieren, wenn Sie den Philips AquaTrio Staubsauger zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie das Gerät einschalten blinkt die Anzeigeleuchte "Behälter voll"/"Behälter leer", und das Gerät schaltet sich wieder aus. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät immer wieder ein, bis die Anzeigeleuchte "Behälter voll"/"Behälter leer" nicht mehr leuchtet, und das Gerät eingeschaltet bleibt. Wenn die Anzeigeleuchte nicht leuchtet und das Gerät etwa 30 Sekunden lang gelaufen ist, wird Wasser auf den Boden aufgetragen.



Wenn Sie anhand der oben aufgeführten Lösungen das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an uns.

