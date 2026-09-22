Mein Philips AquaTrio Staubsauger hat eine geringe Saugleistung

Wenn die Saugleistung Ihres Philips AquaTrio 9000 Staubsaugers nicht den Erwartungen entspricht, kann es dafür mehrere Gründe geben:



Staubsauger nur mit Saugfunktion

Der Filter ist verschmutzt

Wenn der Filter Ihrer Philips AquaTrio der 9000er Serie verschmutzt ist, kann dies die Leistung Ihres Geräts beeinträchtigen. Stellen Sie bei regelmäßiger Verwendung des Gerätes sicher, dass Sie den Filter mindestens einmal pro Monat reinigen.



Wenn der Filter gereinigt werden muss, erscheint das Symbol "Filter reinigen" auf dem Display (siehe Abbildung A).

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Um eine optimale Leistung zu erzielen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Filter zu reinigen:

1. Entfernen Sie das Filtergehäuse vom Staubbehälter (siehe Abbildung b1).

2. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um das Filtergehäuse zu öffnen und den Schaumstofffilter herauszunehmen (siehe Abbildung b2).

3. Schütteln Sie den Schaumstoffilter über einem Abfallbehälter, um die obere Schmutzschicht zu entfernen. Spülen Sie dann den Schaumstofffilter unter fließendem Wasser ab und drücken Sie ihn zusammen, um das Wasser zu entfernen (siehe Abbildung B3).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Filtergehäuse während der Reinigung nicht nass wird.

4. Schütteln Sie das Filtergehäuse und den Deckel über einen Abfallbehälter, um Staub zu entfernen, und reinigen Sie das Filtergehäuse mit einem feuchten Tuch (siehe Abbildung b4).

Hinweis: Reinigen Sie das weiße Material des Filtergehäuses nicht mit einem Staubsauger, einer Bürste, Wasser oder einem Reinigungsmittel. Dadurch wird das Material beschädigt.

5. Lassen Sie den Schaumstofffilter trocknen, und stellen Sie sicher, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in das Filtergehäuse einsetzen. Schließen Sie das Filtergehäuse, setzen Sie das Filtergehäuse mit dem Schaumstofffilter wieder in den Staubbehälter ein, und schließen Sie das 3-in-1-Handgerät wieder an den Staubbehälter an (siehe Abbildung b5).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das weiße Material des Deckels des Filtergehäuses nach oben zeigt, und schließen Sie das 3-in-1-Handgerät nicht ohne das Filtergehäuse wieder an den Schaumstofffilter an.



Der Staubbehälter ist voll

Wenn der Staubbehälter voll ist, kann die Leistung Ihres Philips AquaTrio Staubsaugers der Baureihe 9000 abnehmen. Leeren Sie den Staubbehälter regelmäßig aus, und stellen Sie sicher, dass der Schmutz nie die Markierung "Max" überschreitet. Auf diese Weise wird eine beschleunigte Verstopfung des Filters verhindert (siehe Abbildung C1).



Um eine optimale Leistung zu erzielen, folgen Sie den nachfolgenden Schritten:

1. Drücken Sie die Taste, um das 3-in-1-Handgerät vom Staubbehälter zu lösen (siehe Abbildung C2).

2. Ziehen Sie das Filtergehäuse vom Staubbehälter ab (siehe Abbildung C3).

3. Leeren Sie den Staubbehälter in einen Abfallbehälter (siehe Abbildung C4).

4. Bringen Sie das Filtergehäuse wieder auf dem Staubbehälter (siehe Abbildung C5) an.

5. Schließen Sie das 3-in-1-Handgerät wieder an den Staubbehälter an. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst das hintere Teil anschließen, und schließen Sie dann das vordere Teil so an, dass es hörbar einrastet (siehe Abbildung C6).



Der Staubbehälter ist verschmutzt

Ein verschmutzter Staubbehälter kann die Leistung Ihres Philips AquaTrio Staubsaugers der 9000er Serie beeinträchtigen. Um eine optimale Leistung zu erzielen, reinigen Sie den Staubbehälter und den Zyklon jedes Mal, wenn Sie ihn leeren, und befolgen Sie die nachstehenden Schritte, oder sehen Sie sich das Video an:

1. Entfernen Sie das Filtergehäuse einschließlich des Schaumstofffilters (siehe Abbildung D1).

2. Leeren Sie den Staubbehälter in einen Abfallbehälter (siehe Abbildung D2) aus.

3. Spülen Sie die Innenseite des Staubbehälters und die Zyklonkammer unter fließendem Wasser (siehe Abbildung D3).

Hinweis: Reinigen Sie den Staubbehälter nicht in der Spülmaschine und stellen Sie sicher, dass die elektronischen Anschlüsse vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät erneut verwenden

4. Warten Sie, bis der Staubbehälter und die Zyklonkammer vollständig getrocknet sind (siehe Abbildung D4).

5. Bringen Sie das Filtergehäuse mit dem Schaumstofffilter wieder an, wenn der Staubbehälter vollständig getrocknet ist (siehe Abbildung D5).

6. Verbinden Sie das 3-in-1-Handgerät wieder mit dem Staubbehälter (siehe Abbildung D6).

Hinweis: Verbinden Sie das 3-in-1-Handgerät nicht ohne Filterhalter und Schwammfilter mit dem Staubbehälter.



Das Filtergehäuse ist nicht korrekt am Staubbehälter angebracht

Es kann die Saugleistung beeinträchtigen, wenn Teile des Staubbehälters nicht korrekt am 3-in-1-Handgerät angebracht sind. Stellen Sie sicher, dass das Filtergehäuse korrekt am Staubbehälter angebracht ist.



Der Staubbehälter ist nicht korrekt am Gerät angebracht

Es kann die Saugleistung beeinträchtigen, wenn der Staubbehälter nicht korrekt am 3-in-1-Handgerät angebracht ist. Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter korrekt am Gerät angebracht ist.



Teile des Staubsaugers nur mit Saugfunktion sind verstopft oder blockiert

Schlauch, Rohr, Düse oder Zyklonkammer Ihres Philips Staubsaugers der 9000er Serie können verstopft oder blockiert sein. Dies kann die Saugleistung beeinträchtigen. Ihr Staubsauger nimmt Schmutz möglicherweise nicht wie erwartet auf, da die Luft nicht wie vorgesehen ungehindert hindurchströmen kann.



Um eine optimale Leistung zu erzielen, überprüfen Sie bitte die folgenden Teile:

-Zyklon: Der Zyklon befindet sich im Staubbehälter. Entfernen Sie alle Verschmutzungen oder Haare, die an oder im Bereich des Zyklons kleben.

-Düse: Die Bürstenrolle kann durch Haare oder Schmutz verstopft werden: Schalten Sie das Gerät aus, und entfernen Sie verfangene Haare oder Fäden von der Bürste, indem Sie die Bürstenrolle mit einer Hand nach unten abstreifen.

Tipp: Sie können auch die Klinge einer Schere durch die Nut an der Bürstenrolle bewegen, um Haare und Fäden durchzuschneiden, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.

-Der Saugkanal hinter der Bürstenrolle in der Düse ist verstopft: Entfernen Sie die Bürstenrolle, überprüfen Sie den Saugkanal auf blockierende Objekte und entfernen Sie diese.





Wenn Sie anhand der oben aufgeführten Lösung das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an uns, damit wir Ihnen weiterhelfen können.