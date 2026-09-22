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Mein Philips AquaTrio Staubsauger hat eine geringe Saugleistung

Je nach Philips AquaTrio Modell erfahren Sie im Folgenden, welche Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, um eine lang anhaltende Leistung und eine angemessene Saugkraft zu gewährleisten:

AquaTrio Modelle

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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