Mein kabelloser Philips Staubsauger erzeugt ungewöhnliche Geräusche

Die folgenden Informationen gelten nur für die kabellosen Serien 7000 und 8000 (Aqua).



Ihr kabelloser Staubsauger der 8000er oder 7000er Serie ist mit einer Bodentypenerkennung ausgestattet. Das Gerät erkennt automatisch den Bodentyp und optimiert die Reinigung für eine ideale Leistung. Diese Funktion kann dazu führen, dass sich das Geräusch des Staubsaugers während des Gebrauchs ändert. Sie müssen nichts verändern, aber wenn Sie lieber mit einer gleichbleibenden Leistung Ihrer Wahl reinigen möchten, deaktivieren Sie diese intelligente Funktion im Menü Ihres Geräts.



Im Video unten (0:34–1:02) finden Sie die Schritte zum Ein- und Ausschalten der Funktion.