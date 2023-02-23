Je nach Modell können Philips Nasenhaartrimmer auch mit Kammaufsätzen für Augenbrauen und Präzisionskamm geliefert werden.

Die Kammaufsätze sind in den folgenden Längen und Ausführungen erhältlich:

Augenbrauenkammaufsatz

Augenbrauenkammaufsatz S = verbleibende Haarlänge 3 mm

Augenbrauenkammaufsatz L = verbleibende Haarlänge 5 mm

Schieben Sie den Augenbrauenkammaufsatz auf den Nasenhaartrimmer (Abbildung 1). Achten Sie darauf, dass der Kammaufsatz in die Rillen auf beiden Seiten des Trimmers einrastet.

Präzisionskamm

Präzisionskamm M = verbleibende Haarlänge 3 mm

Präzisionskamm L = verbleibende Haarlänge 5 mm

Schieben Sie den Präzisionskamm auf die Vorderseite des Trimmeraufsatzes des Präzisionskamms und drücken Sie ihn nach unten, bis Sie ein Klicken hören (Abbildung 2).