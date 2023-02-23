Wie kann ich einen Aufsatz meines Philips Groomer anbringen/abnehmen?
Veröffentlicht am 23. Februar 2023
Ihr Philips Groomer, Haarschneider und Bartschneider verfügen möglicherweise über viele verschiedene Aufsätze. Hier erfahren Sie, wie Sie diese Aufsätze austauschen und verwenden.
Die Schneideeinheit ist die Haupteinheit Ihres Philips Groomers. Sie hat kurze, scharfe Kanten und sorgt für einen schnellen und sauberen Schnitt.
Um die Schneideeinheit vom Gehäuse des Groomers zu entfernen, überprüfen Sie, ob sich eine Entriegelungstaste am Gehäuse des Groomers befindet. Wenn ja, drücken Sie die Taste, um die Einheit abzunehmen.
Wenn der Groomer über keine Entriegelungstaste verfügt, legen Sie einen Finger unter die Zähne der Schneideeinheit und ziehe Sie sie zum Abnehmen nach oben. Um die Schneideeinheit wieder anzubringen, stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist, und setzen Sie dann den unteren Teil in das Gehäuse des Groomers ein. Schieben Sie anschließend den Teil mit den Zähnen langsam nach vorne, bis Sie ein Klicken hören. Drücken Sie den Aufsatz nicht mit Gewalt auf, da dies das Gerät beschädigen kann.
Wenn Sie Schwierigkeiten beim Anbringen haben, überprüfen Sie, ob etwas im Handstück feststeckt und versuchen Sie, es mit einer kleinen Bürste oder einem Wattestäbchen zu reinigen.
Einige Schneideeinheiten haben lange Beine an der Seite. Um diese Aufsätze zu entfernen, halten Sie sie an beiden Seiten fest, und ziehen Sie sie vom Gerät ab. Um sie wieder anzubringen, schieben Sie sie wieder in den Steckplatz, bis sie hörbar einrasten.
Um den Kammaufsatz von der Schneideeinheit zu entfernen, drücken Sie den hinteren Teil vorsichtig vom Gerät, und schieben Sie ihn dann von der Schneideeinheit. Drücken oder ziehen Sie nicht an den Zähnen. Um jede Art von Kammaufsatz auf einer Schneideeinheit zu befestigen, richten Sie den vorderen Teil des Kammaufsatzes, die Zähne des Kammaufsatzes, richtig aus und schieben Sie ihn auf die Zähne der Schneideeinheit. Drücken Sie anschließend mit den Fingern oder der Handfläche die Rückseite oder Mitte des Schutzes nach unten.
Sehen Sie das nachfolgende Video an, um zu erfahren, wie Sie unseren neuesten Philips Bartschneider Prestige mit einzigartigem integrierten und aufsteckbaren Kammaufsätzen verwenden können. Beachten Sie, dass die Funktionen des Rasierers je nach Modelltyp variieren.
Schieben Sie wie bei einem aufsteckbaren Kammaufsatz den vorderen Teil des Kamms, die Zähne des Kammaufsatzes, auf die Zähne der Schneideeinheit. Drücken Sie den Ansatz auf der Unterseite des Kammaufsatzes nach unten, bis er einrastet. Sobald der Kammaufsatz angebracht ist, können Sie die gewünschte Länge für das Trimmen einstellen. Jede Zahl auf dem Rad gibt die verbleibende Haarlänge in Millimetern nach dem Trimmen des Bartes oder Haares an.
Um den Kammaufsatz von der Schneideeinheit zu entfernen, drücken Sie die Unterseite des Kammaufsatzes vorsichtig vom Gerät, und schieben Sie ihn dann von der Schneideeinheit.
Kammaufsätze können auf der Schneideeinheit Ihre Philips Groomers angebracht werden. Sie können sie zum Schneiden der Kopfhaare oder zum Trimmen des Barts auf eine bestimmte Länge verwenden.
Das Entfernen dieser Kammaufsätze ist ganz einfach. Ziehen Sie sie einfach vom Handstück Ihres Groomers ab. Schieben Sie den Kammaufsatz vorsichtig auf die Schneideeinheit, sodass die Beine in die dafür vorgesehenen Steckplätze an der Seite passen.
Bei den Philips Haarschneidern für Kinder werden Kammaufsätze anders ersetzt. Der Kammaufsatz muss von einer Seite nach hinten geschoben werden, bis er sich vollständig löst.
Um diesen Kammaufsatz zu befestigen, prüfen Sie, dass die Seite mit der gewünschten Haarlänge nach oben zeigt. Bringen Sie den Kammaufsatz zunächst seitlich am Haarschneider an. Drücken Sie dann die andere Seite ebenfalls hinein, bis sie hörbar einrastet.
Einige Philips Groomer sind mit einer Scherfolie ausgestattet, mit der Sie das Körperhaar bequem rasieren. Bevor Sie ein Philips Produkt mit einer Scherfolie verwenden, empfiehlt es sich, das Gerät einer Sichtprüfung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass die Scherfolie noch intakt ist.
Um die Scherfolie zu entfernen, ziehen Sie sie vom Scherkopf ab. Achten Sie darauf, die Scherfolie an den Kanten zuhalten, da der mittlere Teil sehr scharf sein kann. Um die Scherfolie wieder anzubringen, drücken sie wieder auf den Scherkopf, bis sie hörbar einrastet.
Um den Verschleiß der Folie zu minimieren, bewahren Sie das Produkt sicher auf und schützen Sie die Folie vor äußerer Belastung oder Stößen, indem Sie eine Kappe oder einen Kamm anbringen. Ersetzen Sie die Scherfolie sofort, wenn sie beschädigt ist. Die Scherfolien sind über unseren Online-Shop oder Ihren lokalen Kundendienst erhältlich.
Der Philips Groomer verfügt über einen speziellen Kammaufsatz, der für die Verwendung am Körper entwickelt wurde. Um den Kammaufsatz zu entfernen, ziehen Sie den hinteren Teil vorsichtig vom Gerät ab, und nehmen Sie ihn dann von der Schereinheit ab, oder drücke Sie ihn nach oben.
Um diesen Kammaufsatz zu befestigen, stecken Sie ihn auf die Scherfolie.
Beachten Sie, dass die Aufsätze je nach verwendetem Trimmer oder Haarschneider variieren können. Detaillierte Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Gerne können Sie sich auch an uns wenden.
Philips Multigroomer, die mit einem rotierenden Nasenhaartrimmer geliefert werden, können auch einfach entfernt und befestigt werden.
Um den Nasenhaartrimmer-Aufsatz abzunehmen, legen Sie Ihren Finger auf die Rückseite des Aufsatzes und drücken Sie ihn nach oben, um ihn vom Handstück zu entfernen. Auf Trimmern oder Aufsätzen mit Auswurfsymbol zeigt dieses an, wo gedrückt werden muss, um den Aufsatz zu entfernen.
Um den Nasenhaartrimmer-Aufsatz zu befestigen, führen Sie die Lasche des Aufsatzes in den Steckplatz an der Vorderseite ein und drücken Sie die Rückseite des Aufsatzes auf das Gerät ("Klick").
Philips Nasenhaartrimmer werden mit einem Nasenhaartrimmer und manchmal auch einem Präzisionstrimmeraufsatz geliefert, der sich leicht abnehmen und befestigen lässt.
Um den Nasenhaartrimmer- oder Präzisionstrimmeraufsatz abzunehmen, halten Sie den Aufsatz fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis das "^"-Dreieck auf dem Handstück und dem Aufsatz aneinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie dann einfach den Aufsatz ab.
Um den Nasenhaartrimmer oder den Trimmeraufsatz anzubringen, setzen Sie ihn auf das Handstück, und richten Sie beide "^" Markierungen aus. Drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis die Dreiecksmarkierung "^" und die Markierung "|" auf dem Körperaufsatz und dem Aufsatz aneinander ausgerichtet sind und der Aufsatz fixiert ist.
Je nach Modell können Philips Nasenhaartrimmer auch mit Kammaufsätzen für Augenbrauen und Präzisionskamm geliefert werden. Die Kammaufsätze sind in den folgenden Längen und Ausführungen erhältlich:
Augenbrauenkammaufsatz Augenbrauenkammaufsatz S = verbleibende Haarlänge 3 mm Augenbrauenkammaufsatz L = verbleibende Haarlänge 5 mm
Schieben Sie den Augenbrauenkammaufsatz auf den Nasenhaartrimmer (Abbildung 1). Achten Sie darauf, dass der Kammaufsatz in die Rillen auf beiden Seiten des Trimmers einrastet.
Präzisionskamm Präzisionskamm M = verbleibende Haarlänge 3 mm Präzisionskamm L = verbleibende Haarlänge 5 mm
Schieben Sie den Präzisionskamm auf die Vorderseite des Trimmeraufsatzes des Präzisionskamms und drücken Sie ihn nach unten, bis Sie ein Klicken hören (Abbildung 2).