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Philips Support

Ich bin mit den Ergebnissen des Philips Lumea unzufrieden.

Wenn Sie mit den Ergebnissen der Haarentfernung mit Ihrem Philips Lumea nicht zufrieden sind, befolgen Sie die folgenden Anweisungen: 

  • Finden Sie heraus, ob Philips Lumea für Sie geeignet ist.
  • Halten Sie den Behandlungsplan ein
  • Entfernen Sie die Haare vor jeder Behandlung.
  • Verwenden Sie die richtige Lichtintensitätseinstellung.
  • Sorgen Sie für eine gleichmäßige Abdeckung während der Behandlung.
  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Lumea sauber ist.
  • Lagern Sie Lumea an einem trockenen Ort. 

Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren. 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRI933/00, BRI983/00, BRI932/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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