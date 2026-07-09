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Mein Philips Hairstyler erzeugt Dampf

Wenn Sie feststellen, dass etwas Dampf aus dem Haar austritt, während Sie Ihren Philips Hairstyler verwenden, oder sich leichte Wasserrückstände auf Ihrem Hairstyler bilden, machen Sie sich keine Sorgen. Das Gerät kann weiterhin ohne Bedenken verwendet werden. In den folgenden Gründen erfahren Sie, warum dies vorkommen kann.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HP4668/07 , HP4642/00 , BHS510/00 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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