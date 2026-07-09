Mein Philips Hairstyler erzeugt Dampf

Wenn Sie feststellen, dass etwas Dampf aus dem Haar austritt, während Sie Ihren Philips Hairstyler verwenden, oder sich leichte Wasserrückstände auf Ihrem Hairstyler bilden, machen Sie sich keine Sorgen. Das Gerät kann weiterhin ohne Bedenken verwendet werden. In den folgenden Gründen erfahren Sie, warum dies vorkommen kann.
Wenn Sie versuchen nasses Haar zu glätten oder zu wickeln, sehen Sie viel Dampf aus dem Haar kommen. Wir empfehlen Ihnen Ihre Philips Haarglätter und Lockenstäbe auf trockenem Haar zu verwenden, um das beste Ergebnis zu erzielen. Dies ist auch die beste Wahl für Ihr Haar.
Ihr Hairstyler muss sehr heiß sein, um das Haar zu formen. Dies führt möglicherweise dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Haar verdampft. Jedoch wird dieser auf natürliche Weise durch die Luftfeuchtigkeit ersetzt.
Verwenden Sie immer die empfohlene Temperatur für Ihren Hairstyler.
Während ein Teil der Feuchtigkeit möglicherweise als Dampf austritt, kann sich ein anderer Teil in Wasserrückstände verwandeln und während der Verwendung auf dem Gerät bemerkbar machen. Diese Rückstände verschwinden nach einer Weile von selbst.
Falls Sie sich dennoch nicht wohl fühlen, wenn bei der Verwendung Ihres Philips Hairstyler so viel Dampf aus dem Haar kommt, dann wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HP4668/07 , HP4642/00 , BHS510/00 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›