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Philips Avent Babynahrungszubereiter dämpft nicht (ordnungsgemäß)

Es kann mehrere Gründe geben, warum die Dampffunktion nicht (richtig) funktioniert: Wir helfen Ihnen gerne. Befolgen Sie einfach diese Schritte, um das Problem selbst zu lösen.

Wenn die Dampffunktion immer noch nicht funktioniert, ist der Sicherheitsschalter möglicherweise defekt. Wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF885/01 , SCF881/01 , SCF883/01R1 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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