Das Gerät ist sehr laut, gibt einen unangenehmen Geruch ab, wird heiß oder raucht. Was soll ich tun?

Diese Geruchsentwicklung tritt bei der erstmaligen Benutzung neuer Geräte recht häufig auf. Es kann auch etwas Rauch sichtbar werden.

Wenn Sie das Gerät einige Male verwendet haben, tritt dies nicht mehr auf.

Auch bei zu langem Betrieb oder der Verarbeitung sehr harter Zutaten (z. B. Lauch) kann das Gerät einen unangenehmen Geruch abgeben oder etwas Rauch erzeugen.

In diesem Fall müssen Sie das Gerät ausschalten und mindestens 60 Minuten abkühlen lassen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, setzen Sie sich bitte mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.