Wie verbinde ich meine Zahnbürste mit der Sonicare App?
Veröffentlicht am 20 October 2025
Um Ihre Philips Sonicare Zahnbürste per Bluetooth mit der Sonicare App zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihre Zahnbürste und Ihr Telefon über Bluetooth gekoppelt sind. Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihre Zahnbürste koppeln. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.
Sobald Ihre Zahnbürste mit der App gekoppelt ist, wird sie verbunden und synchronisiert, wenn sie eingeschaltet wird. Ihr Telefon muss sich in der Nähe befinden und Bluetooth muss aktiviert und die App geöffnet sein.
Die obenstehenden Informationen gelten auch für die Sonicare for Kids App. Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr zu erfahren.