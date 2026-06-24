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Haar verfängt sich im heißen Bürstenkopf des Philips Multistyler

Wenn sich das Haar im heißen Bürstenkopf des Philips Multistyler verklemmt oder verfängt, befolgen Sie unsere Tipps zur Fehlerbehebung, um das Problem selbst zu lösen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BHH822/00 , BHH811/00 , BHH814/00 .

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