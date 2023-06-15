Mein Philips Mixbehälter lässt sich nicht von der Motoreinheit lösen

Wenn der Mixbecher nicht korrekt aufgesetzt wurde, könnte dies dafür sorgen, dass er sich nicht mehr von der Basis (Motoreinheit) lösen lässt.

Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1) Ziehen Sie den Netzstecker des Mixers aus der Steckdose.

2) Öffnen Sie den Deckel, und nehmen Sie die Zutaten aus dem Becher.

3) Halten Sie den Griff des Mixbechers, heben Sie ihn an, und drehen Sie ihn gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn.

4) Der Mixbecher wird entriegelt.