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Philips Support

Auf dem Philips Avent Digitalthermometer wird ein Punkt angezeigt

Der Punkt auf dem Display des Philips Avent Thermometers zeigt an, dass die Batterie fast leer ist. Achten Sie darauf, die Batterie auszuwechseln, sobald dieses Symbol aufleuchtet, um die Genauigkeit des Thermometers sicherzustellen. Finden Sie heraus, wie Sie die Batterie selbst auswechseln können.

Avent Thermometer battery indicator

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCH400/00 , SCH400/30 .

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