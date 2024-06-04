Der Akku des kabellosen Philips Staubsauger wird schnell leer

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Wenn der Akku Ihres kabellosen Philips Staubsaugers zu schnell leer ist, finden Sie das Modell auf dem Schlauch Ihres Geräts, und lesen Sie unseren Artikel unten dazu, um mögliche Ursachen und Lösungen zu finden.
Ihr Staubsauger wird je nach Modell mit anderen Einstellungen für die Saugleistung geliefert. Bei einer höheren Einstellung wird mehr Akkuleistung benötigt als bei einer niedrigeren Einstellung. Darüber hinaus können die Art des Bodens und die Konfiguration des Staubsaugers die Laufzeit beeinflussen. Wenn Sie zum Beispiel nur den tragbaren Akkustaubsauger verwenden, ist der Akku energieeffizienter als wenn Sie den kompletten Schlauch und die Düse an das Gerät angeschlossen haben.
Im Folgenden sind die empfohlenen Einstellungen für den normalen täglichen Gebrauch für jedes Modell aufgeführt.
Die höchste Einstellung des kabellosen Philips 8000 Series Staubsaugers ist Turbo. Diese bietet eine sehr hohe Saugleistung. Aufgrund dessen ist der Akkuverbrauch in der Einstellung "Turbo" besonders hoch. Diese Einstellung sollte für starke Verunreinigungen verwendet werden. Für gewöhnliche Staubmengen kann der kabellose Philips Staubsauger der 8000 Series in der Einstellung "Eco" oder "Normal" verwendet werden. Im Folgenden finden Sie einige der gängigsten Einstellungen und deren Laufzeit, je nach verwendeter Leistungseinstellung.
Nutzung des gesamten Geräts (tragbarer Akkustaubsauger, Schlauch und Düse) mit Bodentyperkennung "EIN".
Hier sind die Laufzeiten der drei Leistungseinstellungen (siehe Abbildung 1):
Die höchste Einstellung des Philips SpeedPro Max Staubsaugers ist "Turbo". Diese bietet eine sehr hohe Saugleistung. Aufgrund dessen ist der Akkuverbrauch in der Einstellung "Turbo" besonders hoch. Diese Einstellung sollte für starke Verunreinigungen verwendet werden. Bei normalem Staubaufkommen können Sie Ihren Philips SpeedPro Max auf der Einstellung "1" oder "2" verwenden.
Die höchste Einstellung des kabellosen Philips 7000 Series Staubsaugers ist Turbo. Diese bietet eine sehr hohe Saugleistung. Aufgrund dessen ist der Akkuverbrauch in der Einstellung "Turbo" besonders hoch. Diese Einstellung sollte für starke Verunreinigungen verwendet werden. Für gewöhnliche Staubmengen kann der kabellose Philips Staubsauger der 7000 Series in der Einstellung "Eco" oder "Normal" verwendet werden. Im Folgenden finden Sie einige der gängigsten Einstellungen und deren Laufzeit, je nach verwendeter Leistungseinstellung.
Nutzung des gesamten Geräts (tragbarer Akkustaubsauger, Schlauch und Düse) oder Nutzung des gesamten Geräts (tragbarer Akkustaubsauger, Schlauch und Düse) mit Bodentyperkennung "EIN".
Hier sind die Laufzeiten der drei Leistungseinstellungen (siehe Abbildung 1):
Die höchste Einstellung des Philips SpeedPro Max Staubsaugers ist "Turbo". Diese bietet eine sehr hohe Saugleistung. Aufgrund dessen ist der Akkuverbrauch in der Einstellung "Turbo" besonders hoch. Diese Einstellung sollte für starke Verunreinigungen verwendet werden. Bei normalem Staubaufkommen können Sie Ihren Philips SpeedPro Max auf der Einstellung "1" oder "2" verwenden.
Die höchste Einstellung des kabellosen Philips 5000 Series Staubsaugers ist Turbo. Diese bietet eine sehr hohe Saugleistung. Aufgrund dessen ist der Akkuverbrauch in der Einstellung "Turbo" (C) besonders hoch. Diese Einstellung sollte für starke Verunreinigungen verwendet werden. Für gewöhnliche Staubmengen kann der kabellose Philips 5000 Series Staubsauger in der Einstellung "Eco" (A) oder "Normal" (B) verwendet werden. Im Folgenden finden Sie einige der gängigsten Einstellungen und deren Laufzeit, je nach verwendeter Leistungseinstellung.
Nutzung des gesamten Geräts (tragbarer Akkustaubsauger, Schlauch und Düse) oder Nutzung des gesamten Geräts (tragbarer Akkustaubsauger, Schlauch und Düse) mit Wasserbehälter.
Hier sind die Laufzeiten der drei Leistungseinstellungen (siehe Abbildung 1):
Ihr Philips SpeedPro Staubsauger verfügt über zwei Saugleistungseinstellungen: "1" und "2". Die empfohlene Einstellung für den normalen täglichen Gebrauch ist "1". Die höchste Einstellung ist "2" und bietet eine höhere Saugleistung. Die Einstellung "2" sollte für starke Verunreinigungen verwendet werden. Der Akku ist bei Einstellung "2" sehr schnell aufgebraucht. Deshalb eignet sich für normale Staubmengen am besten die Staubsaugereinstellung "1".
Die höchste Einstellung des kabellosen Philips 3000 oder 2000 Series Staubsaugers ist "Turbo". Diese bietet eine sehr hohe Saugleistung. Aufgrund dessen ist der Akkuverbrauch in der Einstellung "Turbo" hoch. Diese Einstellung sollte für starke Verunreinigungen verwendet werden. Für gewöhnliche Staubmengen kann der kabellose Philips 3000 oder 2000 Series Staubsauger in der Einstellung "Eco" verwendet werden. Im Folgenden finden Sie einige der gängigsten Einstellungen und deren Laufzeit, je nach verwendeter Leistungseinstellung.
3000 Series
Nutzung des gesamten Geräts (tragbarer Akkustaubsauger, Schlauch und Düse) oder Nutzung des gesamten Geräts (tragbarer Akkustaubsauger, Schlauch und Düse) mit Wasserbehälter (XC31xx).
Hier sind die Laufzeiten der zwei Leistungseinstellungen (siehe Abbildung 1):
Wenn Sie einen SpeedPro oder SpeedPro Max Staubsauger haben, können Sie den Akku bei einem Philips Servicecenter oder über unseren Kundendienst austauschen. Kontaktieren Sie uns für weitere Hilfe unter www.philips.com/support.
Wenn Sie einen kabellosen 8000, 7000 oder 3000 Series Staubsauger besitzen (Die Aufschrift "SpeedPro" oder "SpeedPro Max" ist nicht auf dem Schlauch zu finden.), können Sie den wiederaufladbaren Akku selbst aus dem Gerät entfernen und einen neuen auf unserer Website erwerben, indem Sie im Suchfenster nach XV1797 für die 8000 und 7000 Series oder nach XV1633/01 für die 3000 Series suchen. Für den kabellosen Staubsauger der 2000er Serie ist es nicht möglich, einen neuen Akku online zu kaufen. Kontaktieren Sie uns für weitere Hilfe unter www.philips.com/support.
Stellen Sie vor dem Entfernen des Akkus sicher, dass das Gerät von der Steckdose getrennt und der Akku entladen ist. Bei der Entsorgung von Batterien müssen die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Gehen Sie zum Entfernen des wiederaufladbaren Akkus folgendermaßen vor:
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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