Der Akku des kabellosen Philips Staubsauger wird schnell leer

Die höchste Einstellung des kabellosen Philips 8000 Series Staubsaugers ist Turbo. Diese bietet eine sehr hohe Saugleistung. Aufgrund dessen ist der Akkuverbrauch in der Einstellung "Turbo" besonders hoch. Diese Einstellung sollte für starke Verunreinigungen verwendet werden. Für gewöhnliche Staubmengen kann der kabellose Philips Staubsauger der 8000 Series in der Einstellung "Eco" oder "Normal" verwendet werden. Im Folgenden finden Sie einige der gängigsten Einstellungen und deren Laufzeit, je nach verwendeter Leistungseinstellung.



Nutzung des gesamten Geräts (tragbarer Akkustaubsauger, Schlauch und Düse) mit Bodentyperkennung "EIN".

Hier sind die Laufzeiten der drei Leistungseinstellungen (siehe Abbildung 1):

Eco (Laufzeit 29–50 Minuten).

Normal (Laufzeit 19–28 Minuten).

Turbo (Laufzeit 13–20 Minuten).

Nutzung des gesamten Geräts (tragbarer Akkustaubsauger, Schlauch und Düse) mit Bodentyperkennung "AUS".

Hier sind die Laufzeiten der drei Leistungseinstellungen (siehe Abbildung 2):

Eco (Laufzeit 29–43 Minuten).

Normal (Laufzeit 19–26 Minuten).

Turbo (Laufzeit 13–17 Minuten).

Nur zur Verwendung des tragbaren Akkustaubsaugers allein oder des tragbaren Akkustaubsaugers mit Schlauch und Saug- und Wischdüse oder des tragbaren Akkustaubsaugers mit Zubehör (Fugendüse, weiche Bürste, Kombinationsdüse, Polsterdüse).

Hier sind die Laufzeiten der drei Leistungseinstellungen (siehe Abbildung 3):

Eco (Laufzeit 72–80 Minuten).

Normal (Laufzeit 32–35 Minuten).

Turbo (Laufzeit 26–30 Minuten).

Nutzung des tragbarer Akkustaubsaugers mit MiniTurbo Bürste.

Hier sind die Laufzeiten der drei Leistungseinstellungen (siehe Abbildung 4):

Eco (Laufzeit 53–58 Minuten).

Normal (Laufzeit 27–30 Minuten).

Turbo (Laufzeit 17–19 Minuten).

Hinweise :