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Der Akku des kabellosen Philips Staubsauger wird schnell leer

Wenn der Akku Ihres kabellosen Philips Staubsaugers zu schnell leer ist, finden Sie das Modell auf dem Schlauch Ihres Geräts, und lesen Sie unseren Artikel unten dazu, um mögliche Ursachen und Lösungen zu finden.
 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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