Ich kann den Staubbehälter meines kabellosen Philips Staubsaugers nicht öffnen

Heben Sie das farbige Teil an, um Zugang zum Behälter zu erhalten (Abbildung 3). Tipp: Wenn es schwierig ist, dieses Teil aus dem Behälter zu entfernen, können Sie mit der Hand um den Behälter klopfen, um das farbige Teil etwas zu lösen. Das Entfernen gelingt am einfachsten, wenn Sie den Behälter mit der Hand unten festhalten und das farbige Teil mit der anderen Hand anheben.