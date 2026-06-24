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Ich kann den Staubbehälter meines kabellosen Philips Staubsaugers nicht öffnen

Wenn Sie den Staubbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers nicht öffnen können, gibt es dafür möglicherweise eine einfache Lösung. Bitte überprüfen Sie auf dem Schlauch, welches Modell Sie haben, und erfahren Sie hier, wie Sie das Problem selbst lösen können.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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