Ich kann den Staubbehälter meines kabellosen Philips Staubsaugers nicht öffnen
Wenn Sie den Staubbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers nicht öffnen können, gibt es dafür möglicherweise eine einfache Lösung. Bitte überprüfen Sie auf dem Schlauch, welches Modell Sie haben, und erfahren Sie hier, wie Sie das Problem selbst lösen können.
Zum Öffnen des Staubbehälters Ihres kabellosen Staubsaugers der 8000er oder 7000er Serie sollten Sie wie folgt vorgehen:
Schalten Sie das Gerät aus (Abbildung 1).
Entfernen Sie den Behälter, indem Sie die Taste drücken, während Sie das Gerät in einem 45-Grad-Winkel halten (Abb. 2).
Gehen Sie wie folgt vor, um den Behälter zu reinigen:
Heben Sie das farbige Teil an, um Zugang zum Behälter zu erhalten (Abbildung 3). Tipp: Wenn es schwierig ist, dieses Teil aus dem Behälter zu entfernen, können Sie mit der Hand um den Behälter klopfen, um das farbige Teil etwas zu lösen. Das Entfernen gelingt am einfachsten, wenn Sie den Behälter mit der Hand unten festhalten und das farbige Teil mit der anderen Hand anheben.
Leeren Sie den Staubbehälter (Abbildung 4).
Reigen Sie den Staubbehälter unter fließendem Wasser aus dem Wasserhahn. Nicht in der Spülmaschine reinigen (Abbildung 5).
Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter vor dem Wiedereinsetzen komplett trocken ist (Abbildungen 6-7).
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst den vorstehenden Teil des Behälters richtig ausrichten, bevor Sie ihn an seiner Position einrasten lassen.
Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Video unten.
Zum Öffnen des Staubbehälters Ihres kabellosen Staubsaugers der 5000er Serie sollten Sie wie folgt vorgehen:
Schalten Sie das Gerät aus (Abbildung 2).
Halten Sie das Gerät in einem 45-Grad-Winkel, wie in Abbildung 3 dargestellt. Entfernen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Entriegelungstaste unten am Behälter drücken. Tipp: Entfernen Sie den Staubbehälter, während Sie das Gerät aufrecht halten, um ein Verschütten von Verschmutzungen zu vermeiden (Abbildung 4).
Gehen Sie wie folgt vor, um den Behälter zu reinigen:
Halten Sie die beiden blauen Kreise an der Seite des farbigen Teils fest und heben Sie ihn aus dem Staubbehälter (Abbildung 5).
Leeren Sie den im Staubbehälter aufgefangenen Staub über dem Abfallbehälter aus (Abbildung 6).
Setzen Sie den Zyklon wieder in den Staubbehälter ein und stellen Sie sicher, dass die beiden Teile ausgerichtet sind (Abb. 7).
Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein, indem Sie zuerst die Filterseite des Behälters ausrichten, bevor Sie ihn an seinem Platz einsetzen (Abbildung 8).
Wenn Sie den Auslöser am Handgerät gedrückt halten, während der Staubbehälter nicht richtig ausgerichtet ist, kann dieser stecken bleiben oder falsch eingesetzt werden. Möglicherweise sehen Sie eine Lücke zwischen dem Staubbehälter und dem Motorteil des Handgeräts. Um dies zu beheben, drücken Sie einfach den Staubbehälter in Richtung Motor, bis die Lücke beseitigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung korrekt erfolgt ist, bevor Sie Kraft anwenden.
Im Video unten zeigen wir Ihnen, wie Sie den Staubbehälter richtig einsetzen und wie Sie dieses Problem beheben können.
Zum Öffnen des Staubbehälters Ihres SpeedPro (Max) sollten Sie wie folgt vorgehen:
Schalten Sie das Gerät aus.
Entfernen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Entriegelungstaste auf dem Handgerät neben dem Staubbehälter drücken (Abb. 1).
Nehmen Sie den Deckel ab und leeren Sie den Staubbehälter (Abb. 2–3).
Setzen Sie den Staubbehälterdeckel wieder auf. Er muss hörbar einrasten (siehe Abb. 4).
Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein. Er ist richtig positioniert, wenn Sie ein Klicken hören (siehe Abb. 5).
Haben die oben genannten Lösungen das Problem nicht behoben? Kontaktieren Sie uns für weitere Hilfe unter www.philips.com/support.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›