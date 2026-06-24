Mein kabelloser Philips Staubsauger gleitet nur schwer auf Teppichen
Falls Ihr kabelloser Philips Staubsauger auf Teppichböden nicht mühelos gleitet, erfahren Sie im Folgenden, was Sie tun können, um das Problem zu beheben.
Wie empfehlen Ihnen, die niedrigste Einstellung zum Saugen von Teppichen mit Ihrem kabellosen Staubsauger auszuwählen, insbesondere bei hochflorigen Teppichböden. Die höheren Einstellungen sind sehr leistungsstark und können auf Teppichböden eine zu hohe Saugleistung haben, sodass das Gerät nur schwer gleitet.
Es kann schwieriger sein, Teppiche in bestimmten Winkeln mit Ihrem kabellosen Philips Staubsauger zu saugen. Dies kann an der Richtung der Flore liegen. Wenn Sie Probleme beim Saugen Ihres Teppichs in einer Richtung haben, versuchen Sie, die Richtung zu ändern, bis Sie den optimalen Winkel finden und der Staubsauger mühelos gleitet. Sie können auch den Winkel des Rohres für die Düse verkleinern, um leicht über den Teppich zu gleiten. Es wird empfohlen, den Teppich in Richtung der Flore zu saugen. Sie können auch versuchen, die Leistung zu verringern und die Haltehöhe zu verringern.
Neben den beiden großen Rädern an der Rückseite der Düse befinden sich auch zwei kleinere Räder an der unteren vorderen Ecke der Düse. Durch regelmäßiges Entfernen der Verschmutzung um Ihre Düsenräder kann die beste Leistung sichergestellt werden.
Die folgenden Informationen gelten nur für kabellose Staubsauger der 8000er und 7000er Serie. Aktivieren Sie die Bodenart-Erkennungsfunktion im Digitalmenü, um Ihren Bodentyp optimal zu erkennen.
Hinweis: Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Menütaste drücken,
Detaillierte Anweisungen finden Sie im Video unten.
Wurde das Problem mit diesen Schritten nicht behoben? Kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung unter http://www.philips.com/support.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›