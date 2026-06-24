Mein kabelloser Philips Staubsauger gleitet nur schwer auf Teppichen

Es kann schwieriger sein, Teppiche in bestimmten Winkeln mit Ihrem kabellosen Philips Staubsauger zu saugen. Dies kann an der Richtung der Flore liegen. Wenn Sie Probleme beim Saugen Ihres Teppichs in einer Richtung haben, versuchen Sie, die Richtung zu ändern, bis Sie den optimalen Winkel finden und der Staubsauger mühelos gleitet.

Sie können auch den Winkel des Rohres für die Düse verkleinern, um leicht über den Teppich zu gleiten. Es wird empfohlen, den Teppich in Richtung der Flore zu saugen. Sie können auch versuchen, die Leistung zu verringern und die Haltehöhe zu verringern.