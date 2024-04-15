Wenn der Bürstenkopf vom Handstück der Zahnbürste fällt, stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf ordnungsgemäß befestigt ist.

Halten Sie den Bürstenkopf so, dass die Borsten in die gleiche Richtung wie die Tasten der Zahnbürste zeigen. Drücken Sie den Bürstenkopf fest auf die Zahnbürste, bis Sie ein leichtes Klicken hören.

Ein kleiner Spalt zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück der Zahnbürste ist normal und notwendig. Der Bürstenkopf muss sich bewegen können, um die richtige Menge an Vibrationen zu erzeugen.