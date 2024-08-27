Prüfen Sie, ob das Netzteil oder Kabel beschädigt ist. Wenn Sie Schäden am Netzteil oder Kabel feststellen, verwenden Sie das Ladegerät nicht mehr. Kaufen Sie ein Ersatzprodukt in unserem Online-Shop.



Hinweis: Wenn Sie sich in China wohnen und Ihre Zahnbürste vor dem 1. September 2024 gekauft haben, rufen Sie 4008 800 008 an, um Unterstützung zu erhalten.