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    Philips Support

    Meine Sonicare Zahnbürste lädt nicht

    Veröffentlicht am 27. August 2024
    Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier, um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie. 

    Wenn Ihre Zahnbürste nicht lädt, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.

    Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. 
    Die Ladegeräte für die Sonicare Zahnbürsten unterscheiden sich und sind nicht mit anderen Sonicare Modellen kompatibel. Wir empfehlen Ihnen, die Zahnbürste mithilfe des Originalladegeräts aufzuladen, das im Lieferumfang der Zahnbürste enthalten ist.

    Hinweis: Wenn Sie sich in China wohnen und Ihre Zahnbürste vor dem 1. September 2024 gekauft haben, rufen Sie 4008 800 008 an, um Unterstützung zu erhalten.

    Wird Ihre Zahnbürste nicht aufgeladen, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist? Ihre Steckdose funktioniert möglicherweise nicht. Versuchen Sie, die Zahnbürste an einer anderen Steckdose aufzuladen.
     

    Prüfen Sie, ob das Netzteil oder Kabel beschädigt ist. Wenn Sie Schäden am Netzteil oder Kabel feststellen, verwenden Sie das Ladegerät nicht mehr. Kaufen Sie ein Ersatzprodukt in unserem Online-Shop.

    Hinweis: Wenn Sie sich in China wohnen und Ihre Zahnbürste vor dem 1. September 2024 gekauft haben, rufen Sie 4008 800 008 an, um Unterstützung zu erhalten.

     

     

    Wenn Sie eine Ladestation, ein Ladepad oder ein Ladeglas verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Zahnbürste mittig auf dem Ladegerät platziert ist. Die Zahnbürste gibt zwei kurze Signaltöne von sich, oder die Akkuanzeige leuchtet auf, um zu bestätigen, dass die Zahnbürste richtig auf das Ladegerät gesetzt wurde.

    Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht auf einer Metalloberfläche oder in der Nähe anderer Ladegeräte steht, da dies während des Ladevorgangs Störungen verursachen kann.
    Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihre Zahnbürste einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihre Zahnbürste anzufordern. 

    Referenzartikel

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