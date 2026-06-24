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Das Display des Philips Avent Bade- und Raumthermometers blinkt

Wenn das Display des Philips Avent Bade- und Raumthermometers blinkt, müssen Sie die Batterie auswechseln. Ein blinkendes Display zeigt an, dass die Batterie fast leer ist, was zu ungenauen Messwerten führen kann. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Auswechseln der Batterie.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCH480/00 , SCH480/20 .

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