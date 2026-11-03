ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

45 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Ich verstehe die Leuchten an meiner Milchpumpe nicht

Wenn Sie die Bedeutung der Leuchten Ihrer elektrischen Philips Avent Milchpumpe nicht kennen, lesen Sie die folgende Anleitung.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF395/01, SCF395/31, SCF397/31. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Weitere nützliche Links

Hilfe zum Produkt?

Reparatur buchenGarantie

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage