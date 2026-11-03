Ich verstehe die Leuchten an meiner Milchpumpe nicht

Die Leuchten an Ihrer Pumpe zeigen zwei Dinge an: Den Modus der Pumpe und die Saugleistung.

Die elektrische Philips Avent Milchpumpe verfügt über zwei Modi, die die Art und Weise nachahmen, wie Ihr Baby trinkt.

· Stimulation: Modus zur Stimulation der Brust, um den Milchfluss anzuregen. Die Milchpumpe startet in diesem Modus.

· Abpumpen: Modus zum effizienten Abpumpen von Milch, nachdem der Milchfluss begonnen hat. Die Milchpumpe wechselt nach 90 Sekunden automatisch in diesen Modus.

Der Modus wird durch die folgenden Leuchtmuster der Leuchten angezeigt: