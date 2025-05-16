Sie können Muttermilch bis zu 4 Tage lang im Kühlschrank (unter 4 ⁰C) oder 6-12 Monate lang in einer Philips Avent Flasche, einem Milchbehälter oder einem Muttermilchbeutel im Gefrierschrank (unter -18 ⁰C) aufbewahren. Für die langfristige Lagerung sollte die Milch tiefgefroren sein (unter -20 ⁰C).

Wenn Sie Muttermilch unterwegs mitnehmen, verbrauchen Sie sie innerhalb von 4 Stunden.

Unten finden Sie Informationen zu empfohlenen Lagertemperaturen sowie Hinweise, wo Zubehör zur Aufbewahrung erhältlich ist.