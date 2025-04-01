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    Philips Support

    Wie reinige und desinfiziere ich meine Philips Avent Milchpumpe?

    Veröffentlicht am 1. April 2025

    Reinigen Sie Ihre Milchpumpe vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Abpumpen, insbesondere alle Teile, die mit Milch in Kontakt kommen.

    Prüfen Sie die unten empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmethoden für Ihr Pumpenmodell.

    Hinweis: Teile, die nicht mit Milch in Berührung kommen, müssen nicht desinfiziert werden. Sie können die Motoreinheit und das Netzteil für elektrische Pumpen reinigen, indem Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Halten Sie die Silikonschläuche stets trocken, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in die Motoreinheit gelangt.

    Elektrische Philips Avent freihändige (Hands-free) Milchpumpe

    Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Ihre freihändige (Hands-free) Milchpumpe reinigen und desinfizieren. 

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    Philips Avent elektrische Einzel- und Doppelmilchpumpe

    Erfahren Sie, wie Sie Ihre Philips Avent elektrische Einzel- oder Doppelmilchpumpe reinigen und desinfizieren.

    Wichtig: Für optimale Hygiene sollten Sie die Teile der Milchpumpe in einer separaten Schüssel einweichen, waschen und spülen.

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    Philips Avent Essential Handmilchpumpe

    Sehen Sie sich diese Animation an, um zu erfahren, wie Sie Ihre Essential Handmilchpumpe reinigen und desinfizieren.

    Wichtig: Für optimale Hygiene sollten Sie die Teile der Milchpumpe in einer separaten Schüssel einweichen, waschen und spülen.

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    Philips Avent Essential elektrische Milchpumpe

    Erfahren Sie, wie Sie Ihre Essential elektrische Milchpumpe reinigen und desinfizieren.

    Wichtig: Für optimale Hygiene sollten Sie die Teile der Milchpumpe in einer separaten Schüssel einweichen, waschen und spülen.

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