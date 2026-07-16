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Ich habe Schmerzen oder Beschwerden beim Abpumpen

Auch wenn eine anfängliche Empfindlichkeit normal sein kann, sollte das Abpumpen nicht schmerzhaft sein. Schmerzen oder Beschwerden beim Abpumpen werden häufig durch ein Silikonkissen/einen Flansch, eine Brusthaube oder einen Einsatz in der falschen Größe, eine falsche Positionierung der Milchpumpe, ungeeignete Saugeinstellungen oder verschlissene Teile der Milchpumpe verursacht.

Das Abpumpen sollte sich wie ein rhythmisches Ziehen anfühlen. Es sollte sich nicht stechend, brennend, kneifend oder schmerzhaft anfühlen.

Schmerzen und Stress können Ihren Milchspendereflex (Milchejektionsreflex) beeinträchtigen, wodurch die Milch weniger effektiv abgepumpt werden kann. Ein angenehmes Abpumpen fördert sowohl den Milchfluss als auch ein insgesamt positives Abpumperlebnis.

Wenn starke Schmerzen, Blutungen, verletzte Haut oder Anzeichen einer Infektion auftreten, verwenden Sie die Milchpumpe nicht weiter und wenden Sie sich an einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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