Der Akku des Philips AquaTrio Staubsauger wird schnell leer
Wenn der Akku des Philips AquaTrio 7000 oder 9000 zu schnell leer wird, können Sie das Problem anhand der folgenden Tipps ganz einfach selbst lösen.
Ihr Philips AquaTrio 7000 Staubsauger verfügt über zwei verschiedene Leistungsstufen: Normaler Nassmodus (geringe Leistung) und intensiver Modus (hohe Leistung).
Der intensive Nassmodus (Symbol mit zwei Tröpfchen) dient zur Reinigung hartnäckiger Flecken. Dabei wird mehr Wasser ausgegeben und die Saugleistung ist sehr stark. In diesem Modus verbraucht das Gerät sehr schnell den Akku. Für den regelmäßigen täglichen Gebrauch empfehlen wir die Auswahl des normalen Nassmodus (Symbol mit einem Tropfen). Die Laufzeit beträgt bis zu 30 Minuten.
Die Philips 9000 Serie verfügt über zwei verschiedene Leistungseinstellungen. Für normale Staub- und Schmutzmengen kann der Staubsauger idealerweise auf der niedrigeren Stufe (-) verwendet werden. Die Laufzeit beträgt ca. 45 Minuten. Die höhere Stufe (+) sollte für starke Verunreinigungen verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die höhere Stufe mehr Energie verbraucht (Laufzeit: 25 Minuten).
Die höhere Stufe des Philips Staubsaugers AquaTrio 9000 (Symbol mit zwei Tropfen) hat eine sehr starke Saugleistung und benötigt mehr Wasser. Diese Einstellung sollte besonders zur Reinigung stark verschmutzter Stellen verwendet werden. Aufgrund dessen verbraucht das Gerät besonders viel Energie (Laufzeit < 25 Min). Für den täglichen Gebrauch sollte das Gerät mit Saug- und Wischfunktion in einer niedrigeren Stufe verwendet werden (Symbol mit einem Tropfen). Die Laufzeit beträgt ca. 25 Minuten.
Wenn der wiederaufladbare Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, benötigen Sie einen neuen Akku. Sie müssen sich nicht an uns wenden. Der Lithium-Ionen-Akku (XV1797) ist in unserem Online-Shop erhältlich und Sie können ihn ganz einfach selbst austauschen.
Wurde das Problem mit den oben genannten Lösungen nicht behoben? Um weitere Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XW9384/01, XW7110/01, XW9385/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›