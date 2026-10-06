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Der Akku des Philips AquaTrio Staubsauger wird schnell leer

Wenn der Akku des Philips AquaTrio 7000 oder 9000 zu schnell leer wird, können Sie das Problem anhand der folgenden Tipps ganz einfach selbst lösen.

AquaTrio 7000 und 9000

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XW9384/01, XW7110/01, XW9385/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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