Der Akku des Philips AquaTrio Staubsauger wird schnell leer

Wenn der wiederaufladbare Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, benötigen Sie einen neuen Akku. Sie müssen sich nicht an uns wenden. Der Lithium-Ionen-Akku (XV1797) ist in unserem Online-Shop erhältlich und Sie können ihn ganz einfach selbst austauschen.



Wurde das Problem mit den oben genannten Lösungen nicht behoben? Um weitere Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns.

