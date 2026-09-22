ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Mein kabelloser Philips AquaTrio Staubsauger zeigt einen Fehlercode an

Um herauszufinden, was der Fehler, das Symbol oder der Informationscode auf dem Display Ihres Geräts der AquaTrio 7000 oder 9000 Series bedeutet und wie das Problem behoben werden kann, lesen Sie die Informationen in unserem Artikel.

Siehe Abbildung unten.

aquatrio Serie 9000

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XW9384/01 , XW7110/01 , XW9385/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage