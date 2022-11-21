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    Philips Support

    Mein Gast kann das Video in der Philips Avent Baby Monitor+ App nicht sehen

    Veröffentlicht am 21. November 2022

    Wenn Ihr Gast das Video nicht in der App sehen kann, befolgen Sie die nachstehenden Tipps zur Fehlerbehebung, um dieses Problem zu beheben: 

    • Möglicherweise muss Ihr Gast erst ein Benutzerkonto bei Philips erstellen. Bitten Sie Ihren Gast, die Philips Avent Baby Monitor+ App herunterzuladen und zunächst ein Konto zu erstellen. Senden Sie die Einladung an Ihren Gast, nachdem er sein Konto erstellt hat.
    • Der Gastbenutzer, den Sie einladen möchten, lebt möglicherweise auf einem anderen Kontinent. Stellen Sie sicher, dass der Gastbenutzer bei der Registrierung seines Benutzerkontos dasselbe Land wie Sie auswählt.
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