Philips Support

Von der Elterneinheit des Philips Avent Kabelgebundenen Babyphones wird kein Ton ausgegeben

Wenn Geräusche von der Baby-Einheit übertragen werden, blinken die Geräuschpegelleuchten an der Elterneinheit und reagieren auf den Ton. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsanzeige leuchtet und die Elterneinheit eingeschaltet ist.

Möglicherweise ist die Elterneinheit stummgeschaltet oder zu niedrig eingestellt. Heben Sie die Stummschaltung der Elterneinheit auf, indem Sie die runde Taste drücken und die Lautstärke erhöhen.

Möglicherweise ist die Empfindlichkeitsstufe im Menü der Elterneinheit zu niedrig eingestellt ist. Erhöhen Sie die Empfindlichkeitsstufe im Menü der Elterneinheit.

Wenn von der Elterneinheit kein Ton ausgegeben wird, befolgen Sie die nachstehenden Tipps zur Fehlerbehebung, um die Probleme zu beheben: