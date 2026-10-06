Mein Philips HomeRun Saugroboter stellt keine Verbindung zur Philips HomeRun App her

Du kannst deinen Roboter mit der Philips HomeRun App koppeln, indem du auf die Schaltfläche "Roboter hinzufügen" tippst und den Anweisungen folgst. Wenn die Kopplung fehlschlägt, führe die folgenden Schritte aus, um das Problem zu lösen:

Hinweis: Wenn dein WLAN-Netzwerk sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz unterstützt, empfehlen wir, für ein besseres Signal 2,4 GHz zu wählen.

Prüfe, ob der Roboter eingeschaltet ist

Prüfe, ob der Roboter voll aufgeladen, die Station an eine Steckdose angeschlossen und der Roboter eingeschaltet ist.

Prüfe dein WLAN-Passwort

Prüfe, ob du das richtige Passwort für dein lokales Heimnetzwerk (WLAN) in der App eingegeben hast.

Auswählen des richtigen Robotermodells

Füge das richtige Robotermodell zur App hinzu.

Mit Absaugstation: XU7100, XU5100, XU3110 oder XU3100

Ohne Absaugstation: XU7000, XU5000, XU3000 oder XU2000

Mit Dockingstation: XU6500

Prüfe, ob sich der Roboter im WLAN-Einrichtungsmodus befindet

Für eine erfolgreiche Kopplung mit der App muss sich der Roboter im WLAN-Einrichtungsmodus befinden. Der Ein-/Ausschalter und die Home-Taste am Roboter blinken, um anzuzeigen, dass der WLAN-Einrichtungsmodus aktiviert ist. Um den Roboter in den WLAN-Einrichtungsmodus zu versetzen, halte den Ein-/Ausschalter und die Home-Taste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigen blinken orange, um anzuzeigen, dass sich der Roboter im WLAN-Einrichtungsmodus befindet (siehe Abbildung unten).

Prüfe, ob dein lokales Heimnetzwerk (WLAN) ordnungsgemäß funktioniert

Prüfe die Internetverbindung. Wenn dein Netzwerk langsam ist, schalte den Router aus und wieder ein.

Platzieren der Station näher am Router

Die Ladestation des Roboters sollte an einem Ort mit gutem WLAN-Signal aufgestellt werden. Stelle die Station für ein stärkeres WLAN-Signal näher am Router auf.

Neueste Version der Philips HomeRun App

Prüfe, ob du die neueste Version der Philips HomeRun App verwendest. Rufe dafür den App-Store auf und sieh nach, ob ein Update verfügbar ist.



In unseren Videos erhältst du Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Verbinden der jeweiligen Robotermodelle mit der App.

Lässt sich das Problem anhand dieser genannten Schritte nicht beheben, wende dich für weitere Hilfe an uns.